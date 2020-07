Tân Hoàng Minh lập cú hattrick giải thưởng lớn tại Dot Property Vietnam Awards 2020

Cụ thể, 3 hạng mục đó là: Nhà phát triển bất động sản cao cấp tốt nhất Việt Nam 2020 - Best luxury developer, Dự án căn hộ siêu cao cấp tốt nhất Việt Nam 2020 - Best ultra luxury condo development cho dự án D’. Palais Louis và Dự án nhà ở cao tầng hạng sang tốt nhất Việt Nam 2020 - Best Luxury high rise development cho dự án D’. Capitale.

Ông Lê Văn Thịnh, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh nhận giải thưởng “Nhà phát triển bất động sản cao cấp tốt nhất Việt Nam 2020”

Để giành chiến thắng 3 giải thưởng này, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã vượt qua những đánh giá nghiêm ngặt, công bằng và minh bạch nhất của hội đồng đánh giá và đội ngũ chuyên gia của giải thưởng Dot Property Vietnam Awards 2020. Các giải thưởng được trao dựa trên các tiêu chí về môi trường, quy hoạch tổng thể, sự đổi mới, chất lượng xây dựng, chất lượng dịch vụ, vật liệu xây dựng, phong cách kiến trúc, cam kết về phát triển môi trường và cộng đồng bền vững... Mỗi hạng mục chỉ có duy nhất một giải thưởng được trao cho ứng viên xuất sắc nhất đã khẳng định uy tín của Tập đoàn Tân Hoàng Minh trên thị trường.

Kể từ khi tham gia thị trường bất động sản đến nay, Tập đoàn Tân Hoàng Minh luôn ghi dấu ấn bởi những công trình bất động sản cao cấp mang đậm phong cách kiến trúc Pháp. Tân Hoàng Minh cũng là một cái tên đã được nhắc tới với nhiều giải thưởng uy tín trong nước cũng như quốc tế. Một lần nữa, năng lực và uy tín của Tân Hoàng Minh lại được khẳng định tại Dot Property Vietnam Awards 2020 với hạng mục “Nhà phát triển bất động sản cao cấp tốt nhất Việt Nam 2020”.

Ngoài giải thưởng “Nhà phát triển bất động sản cao cấp tốt nhất Việt Nam 2020”, tại lễ trao giải năm nay, 2 dự án của Tập đoàn Tân Hoàng Minh cũng giành chiến thắng thuyết phục đó chính là dự án D’. Palais Louis và dự án D’. Capitale.

Dự án D’. Palais Louis được vinh danh tại hạng mục “Dự án căn hộ siêu cao cấp tốt nhất Việt Nam 2020”

Theo hội đồng đánh giá, các dự án của Tân Hoàng Minh đã đáp ứng những tiêu chuẩn gắt gao về chất lượng công trình, concept thiết kế, hệ thống tiện ích, công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, vị trí kết nối giao thông thuận tiện, thành tựu đóng góp cho kinh tế - xã hội…

D’. Palais Louis - dự án cao cấp nhất của Tập đoàn Tân Hoàng Minh

Nhắc tới Tân Hoàng Minh là nhắc tới bất động sản cao cấp và siêu cao cấp, trong đó D’. Palais Louis là dự án tiêu biểu đã tạo nên thương hiệu Tân Hoàng Minh. Được ví như một “cung điện Versailles giữa lòng Hà Nội”, D’. Palais Louis mất tới một thập kỷ để hoàn thiện. Sự tinh tế, hoàn mỹ, cẩn thận đến từng chi tiết cùng với mức đầu tư lớn mà Tân Hoàng Minh dành cho D’. Palais Louis nhằm mang đến cho những khách hàng thượng lưu một không gian sống 6 sao với những dịch vụ chưa từng có tại Việt Nam. Chính những điều này đã đem lại giải thưởng xứng đáng cho D’. Palais Louis - “Giải thưởng dự án căn hộ siêu cao cấp tốt nhất 2020”.

Dự án thứ 2 của Tập đoàn Tân Hoàng Minh được vinh danh tại lễ trao giải thưởng Dot Property Vietnam Awards 2020 đó chính là dự án D’ Capitale. D’. Capitale đã gây ấn tượng mạnh với hội đồng đánh giá bởi những yếu tổ nổi trội. Trên diện tích hơn 50.000m², D’. Capitale bao gồm 6 tòa tháp mang phong cách kiến trúc hiện đại, sang trọng nằm xen giữa hơn 40 tiện ích cảnh quan tinh tế, hiện đại như 3 cụm bể bơi ngoài trời, khu phức hợp thể thao, skybar, trung tâm thương mại…

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh nhận giải thưởng “Dự án nhà ở cao tầng hạng sang tốt nhất Việt Nam 2020” cho dự án D’. Capitale

Cư dân nơi đây được hưởng trọn vẹn những yếu tố tốt nhất cho cuộc sống: không gian sinh thái bên công viên hồ điều hòa rộng 13ha, tiện nghi sinh hoạt cao cấp, được đơn vị uy tín Vinhomes quản lý và vận hành. Nằm trong khu vực trung tâm hành chính - kinh tế mới của thủ đô, từ D’. Capitale còn dễ dàng kết nối tới nhiều địa điểm trọng yếu như: các cơ quan hành chính, trường học, bệnh viện,… đã mang lại sự thuận tiện cho cư dân sinh sống.

D’. Capitale sở hữu 3 mặt tiền hướng ra 3 tuyến đường sầm uất, nhộn nhịp: đường Trần Duy Hưng, Hoàng Minh Giám và Khuất Duy Tiến