Vài năm trở lại đây, thị trường bất động sản (BĐS) xuất hiện nhiều mô hình

“all - in - one” đầy ấn tượng, mang đến các sản phẩm được tích hợp nhiều công năng, phù hợp với các thị hiếu đa dạng. Điều này cũng tạo ra sự hứng khởi cho nhiều nhà đầu tư, hay thậm chí còn từng được xem là “cú lột xác” ngoạn mục cho

BĐS nghỉ dưỡng. Hiện trên thị trường nhiều doanh nghiệp Việt đang có cách làm đúng hướng và đúng mức. Điển hình nhiều dự án đã tạo ra chuỗi hệ sinh thái đầy ấn tượng hay những sản phẩm BĐS phức hợp, mang yếu tố trải nghiệm phù hợp với không gian của gia đình và nghỉ dưỡng.



Riêng với thị trường BĐS nhà ở, các dự án áp dụng “all - in - one” chưa nhiều do chưa đáp ứng được mức độ đầu tư quy mô, bài bản để phát triển và duy trì bền vững mô hình này. Tại thành phố trẻ Thuận An, sự xuất hiện của một

khu phức hợp cao cấp “ngàn tiện ích trong một” Anderson Park đang thu hút được sự chú ý không nhỏ của thị trường và các nhà đầu tư.

Nếu trong phân khúc BĐS du lịch, mô hình “all - in - one” có thể đáp ứng mọi nhu cầu trên thị trường từ nghỉ dưỡng - trải nghiệm - khám phá - giải trí; thì với loại hình căn hộ, Anderson Park chính là sự kết hợp những công năng trên trong căn hộ gia đình mang đến trải nghiệm khai phóng cho cuộc sống an cư.



Đây vừa là nơi tái tạo năng lượng cho mọi lứa tuổi, vừa là chốn thích hợp cho các hộ gia đình trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của chính họ; hoặc có thể làm tài sản tích lũy và cho thuê dài hạn với thị trường xôm tụ… Anderson Park đang thể hiện ưu điểm vượt trội cao nhất của một loại hình BĐS đa công năng.

