Tăng chi Quỹ Bình ổn để giữ nguyên giá bán lẻ xăng dầu

Theo Bộ Công thương, giá xăng dầu thế giới trong 15 ngày vừa qua tiếp tục xu hướng tăng (giá xăng dầu thành phẩm bình quân 15 ngày vừa qua tăng từ 2,72 - 4,35%).

Cụ thể, giá bình quân các sản phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 10.2 lần lượt như sau: 61,850 USD/thùng xăng RON92 (dùng để pha chế xăng E5RON92), tức tăng 2,39 USD/thùng, tương đương tăng 4,03% so với kỳ trước;

63,130 USD/thùng xăng RON95, tăng 2,51 USD/thùng, tương đương tăng 4,13% so với kỳ trước; 61,836 USD/thùng dầu diesel 0.05S, tăng 2,27 USD/thùng, tương đương tăng 3,81% so với kỳ trước, 60,411 USD/thùng dầu hỏa 0.05S, tăng 1,60 USD/thùng, tương đương tăng 2,72% so với kỳ trước và 343,475 USD/tấn dầu mazút 180CST 3.5S, tăng 14,32 USD/tấn, tương đương tăng 4,35% so với kỳ trước.

Trước diễn biến này, cơ quan quản lý quyết định tăng chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu. Theo đó, mức chi sử dụng Quỹ đối với các mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 1.729 đồng/lít (kỳ trước là 1.350 đồng/lít), xăng RON95 ở mức 847 đồng/lít (kỳ trước là 400 đồng/lít), dầu diesel ở mức 643 đồng/lít (kỳ trước là 300 đồng/lít), dầu hỏa chi ở mức 635 đồng/lít (kỳ trước là 400 đồng/lít) và dầu mazút ở mức 603 đồng/kg (kỳ trước là 250 đồng/kg).

Trong khi đó, doanh nghiệp đầu mối được tiếp tục không phải trích lập Quỹ Bình ổn đối với tất cả các loại xăng dầu.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như trên, liên bộ yêu cầu doanh nghiệp đầu mối giữ ổn định giá bán lẻ như hiện hành.

Như vậy, hiện nay xăng E5RON92 vẫn ở mức không cao hơn 16.309 đồng/lít. Bộ Công thương cho rằng, nếu không chi Quỹ Bình ổn thì sẽ tăng 1.729 đồng/lít và giá bán là 18.038 đồng/lít.

Tương tự, giá bán lẻ xăng RON95-III trong nửa tháng tới tiếp tục không cao hơn mức 17.270 đồng/lít (nếu không chi Quỹ Bình ổn thì sẽ tăng 847 đồng/lít và giá bán là 18.117 đồng/lít).

Trong khi đó, dầu diesel 0.05S hiện không cao hơn 13.042 đồng/lít (nếu không chi Quỹ thì sẽ tăng 643 đồng/lít và giá bán là 13.685 đồng/lít); dầu hỏa giá bán ra không cao hơn 11.908 đồng/lít; dầu mazút 180CST 3.5S không cao hơn 12.622 đồng/kg.