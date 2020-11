Tập đoàn Bcons được vinh danh 2 giải thưởng Bất động sản tiêu biểu Việt Nam 2020

Lễ vinh danh “Bất động sản tiêu biểu Việt Nam 2020” được Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư tổ chức thường niên từ năm 2017, đây là chương trình nhằm tôn vinh những giá trị đích thực, bền vững, ghi nhận những cống hiến của lực lượng doanh nghiệp đang tham gia vào thị trường bất động sản Việt Nam. Qua những lần tổ chức, chương trình đã khẳng định được uy tín và tầm ảnh hưởng trong cộng đồng bất động sản tại Việt Nam.

Chương trình lần này vinh danh 10 hạng mục dưới sự đánh giá khách quan, công tâm của Hội đồng thẩm định là đại diện lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước, các chuyên gia bất động sản uy tín, lãnh đạo các công ty tư vấn và định chế tài chính có nhiều năm kinh nghiệm tại thị trường bất động sản trong nước và quốc tế. Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước, lãnh đạo cấp cao các doanh nghiệp bất động sản và các đại diện phương tiện truyền thông.

Trong sự kiện lần này, các công ty con trực thuộc Tập đoàn Bcons đã xuất sắc vượt qua nhiều đơn vị triển vọng khác để giành các giải thưởng, trong đó Công ty Cổ phần Địa ốc Bcons trở thành “Nhà phát triển Khu đô thị tiêu biểu” và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bcons được xướng tên ở hạng mục “Đơn vị xây dựng và cung cấp vật liệu xây dựng tiêu biểu”. Các giải thưởng lần này một lần nữa khẳng định uy tín của Tập đoàn Bcons trên thị trường bất động sản.

Ông Ngô Lưu Bình - Tổng giám đốc Tập đoàn Bcons nhận giải “Đơn vị xây dựng và Cung cấp vật liệu xây dựng tiêu biểu”

Trong hơn 7 năm hoạt động, khởi đầu từ lĩnh vực tư vấn thiết kế và xây dựng, đến nay Tập đoàn Bcons đã hình thành chuỗi khép kín khi phát triển thành nhà đầu tư và phát triển dự án bất động sản. Những năm qua, Tập đoàn Bcons đều đạt tỷ suất sinh lời cao, doanh thu đạt chỉ tiêu, lợi nhuận sau thuế liên tục tăng hằng năm, bên cạnh đó Tập đoàn Bcons còn sở hữu công nghệ tiên tiến cùng nhiều quỹ đất sạch để phát triển dự án,… Với các giải thưởng lần này, những nỗ lực và thành quả của Tập đoàn Bcons đã được ghi nhận xứng đáng.

Ông Đỗ Thanh Bình - Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bcons nhận giải Nhà phát triển Khu đô thị tiêu biểu

Trong lĩnh vực tư vấn thiết kế và thi công xây dựng, Bcons đánh dấu uy tín trên thị trường bằng loạt danh mục công trình là những dự án lớn trong nhiều lĩnh vực từ công nghiệp đến dân dụng. Tên tuổi Bcons đã được nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước biết đến. Đến nay, ngoài các cổ đông, đối tác trong nước, A Asset Co., Ltd - công ty con của Tập đoàn PPSN Co., Ltd (Thái Lan) một tên tuổi với bề dày mấy mươi năm trong lĩnh vực xây dựng của Thái Lan đã đồng hành với Bcons vai trò đối tác chiến lược.

Trong năm 2020, Tập đoàn Bcons tiếp tục hoàn thiện chuỗi bất động sản khép kín với các mảng tư vấn thiết kế thi công xây dựng, đầu tư và phát triển bất động sản. Song song đó, tập đoàn tìm kiếm các đối tác lớn, quỹ đầu tư bên cạnh việc phát triển quỹ đất để phát triển sản phẩm căn hộ, các dự án chất lượng cao phục vụ cho phân khúc tầm trung. Trong thời gian tới, Tập đoàn Bcons sẽ đẩy mạnh triển khai thực hiện các mục tiêu chiến lược để trở thành một tập đoàn lớn mạnh, có quy mô lớn, có trình độ công nghệ, quản lý hiện đại và chuyên môn hóa cao trên thị trường.

Các giải thưởng Bcons vinh dự đạt được

Ông Lê Như Thạch - Chủ tịch Hội đồng Quản Trị Tập đoàn Bcons chia sẻ: “Trên những nền tảng đạt được trong những năm qua, chúng tôi sẽ không ngừng nỗ lực để mang đến những dự án chất lượng cao nhất, giá thành tốt nhất, đó cũng chính là cam kết từ chữ Tín của Bcons với mong muốn góp phần vào sự phát triển của ngành bất động sản cũng như nâng tầm chất lượng sống của người dân Việt Nam”.

Được biết, dự kiến vào năm 2021, Tập đoàn Bcons có kế hoạch sẽ chuẩn bị hồ sơ niêm yết trên sàn chứng khoán, đây sẽ là giai đoạn tăng tốc của Bcons - một doanh nghiệp trẻ đầy khát vọng. Với quan điểm phát triển bền vững và tiềm lực mạnh, Tập đoàn Bcons khẳng định uy tín thương hiệu, sẵn sàng tâm thế hội nhập và vươn xa hơn nữa trong tương lai.