Tập đoàn DIC lãi trước thuế 436 tỉ đồng trong năm 2018

Ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng

Dấu mốc quan trọng của tập đoàn DIC trong năm 2017 là việc thoái thành công 49,65% vốn nhà nước, chuyển sang tập đoàn kinh tế tư nhân vào ngày 28.11.2017, đóng góp 2.274 tỉ đồng vào nguồn thu ngân sách nhà nước.

Năm đầu tiên chuyển đổi mô hình, Tập đoàn DIC đã đánh dấu bước đột phá trên nhiều khía cạnh: nguồn vốn, tài sản, doanh thu, lợi nhuận và thương hiệu.

Theo báo cáo sơ bộ, chỉ tính riêng công ty mẹ - DIC Corp: tổng doanh thu ước đạt 2.139 tỉ đồng, đạt 107% kế hoạch năm, tăng trưởng 101,8% so với cùng kỳ năm 2017; tổng lợi nhuận trước thuế ước đạt 436 tỉ đồng, đạt 140,6% kế hoạch năm, tăng trưởng 170,8% so với năm 2017; vốn đầu tư phát triển ước đạt 1.616,2 tỉ đồng, tăng trưởng 16,5% so với năm 2017.

Ông Nguyễn Thiện Tuấn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn DIC cho biết: “Chúng tôi đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra tại đại hội cổ đông và giữ vững cam kết đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông ở mức cao nhất thông qua việc kinh doanh hiệu quả”.

Ông Nguyễn Thiện Tuấn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn DIC phát biểu chỉ đạo về những công việc trọng tâm trong năm 2019

Thu hút vốn đầu tư Hàn Quốc

Trong bối cảnh Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ và trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn nhất khu vực châu Á, Tập đoàn DIC tăng cường hợp tác với đối tác Hàn Quốc để đầu tư các dự án BĐS, đồng thời, phát triển kinh doanh các lĩnh vực dịch vụ như: Hạ tầng các công trình giao thông, Logistic, khu công viên chuyên đề, du lịch, khám chữa bệnh…

Trước đó, vào ngày 20.7.2018, Tập đoàn DIC và GMG Holdings (Hàn Quốc) chính thức tổ chức lễ ra mắt Công ty liên doanh DIC-Korea tại thủ đô Seoul. Sự kiện này thu hút hơn 100 nhà đầu tư, tổ chức tài chính, quỹ đầu tư, công ty xây dựng lớn tại Hàn Quốc tham gia như: Heerim, GS, Huyndai, Lotte, Doosan, Posco, Meritz, Hana, Shinhan… Theo đó, Công ty DIC - Korea giữ vai trò xúc tiến đầu tư các dự án của Tập đoàn DIC tại Hàn Quốc. Cụ thể trong giai đoạn đầu, công ty này sẽ thúc đẩy hợp tác đầu tư một số dự án thành phần tại các dự án Khu đô thị (dự án cấp 1) do Tập đoàn DIC làm chủ đầu tư để triển khai đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Tiếp đến ngày 13.12 vừa qua, Công ty DIC - Korea đã phối hợp với Trung tâm K-Vina Biz tổ chức “Hội thảo triển vọng thị trường đầu tư Việt Nam năm 2019”. Tại sự kiện này, các chuyên gia về chứng khoán Hàn Quốc nhận định DIG là một trong những mã cổ phiếu đầy tiềm năng của lĩnh vực BĐS Việt Nam trong năm 2019. Đặc biệt, việc sở hữu quỹ đất sạch trải dài nhiều tỉnh thành tại Việt Nam làm gia tăng giá trị của DIG trong mắt các nhà đầu tư quốc tế.

Khách sạn DIC Star Vĩnh Phúc do Tập đoàn DIC làm chủ đầu tư chính thức khánh thành vào ngày 26.1 vừa qua

Sức bật lớn trong năm 2019 Chủ tịch HĐQT Tập đoàn DIC khẳng định: “Chúng tôi đã có sự chuẩn bị kỹ càng về nguồn lực tài chính, con người để bước vào năm 2019 đạt mức tăng trưởng SXKD tốt”. Các chỉ tiêu kinh doanh của năm 2019 dự báo tăng ít nhất 15% so với thực hiện 2018. Hiện doanh nghiệp này đang làm chủ đầu tư nhiều dự án với quy mô đất sạch lớn tại Vĩnh Phúc, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu. Đây đều là những khu vực có thuận lợi rất lớn của việc kết nối hạ tầng giao thông liên kết vùng, kết nối với các trung tâm phát triển mạnh về kinh tế và là điểm đến chiến lược của nhiều nhà đầu tư BĐS trong nước và quốc tế.

Trong năm nay, Tập đoàn DIC tập trung triển khai một số dự án BĐS quy mô lớn trên khắp cả nước. Tại Vĩnh Phúc, ngày 26.1 vừa qua, Tập đoàn DIC chính thức tổ chức lễ khánh thành khách sạn 5 sao DIC Star Vĩnh Phúc. Khách sạn này được kỳ vọng trở thành điểm đến nghỉ dưỡng cuối tuần hấp dẫn của khu vực bắc Thủ đô Hà nội. Cũng ngay trong quý 1/2019, Tập đoàn DIC sẽ khởi công dự án khu dân cư thương mại Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang) quy mô giai đoạn 1 hơn 70 ha.