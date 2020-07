Tập đoàn, tổng công ty nộp ngân sách 97.800 tỉ đồng

Ngày 29.7, Trưởng ban Kinh tế T.Ư Nguyễn Văn Bình tham dự và chỉ đạo Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp T.Ư (Đảng bộ khối) lần thứ 21 (mở rộng) về sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Trong 6 tháng đầu năm, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 , kết quả sản xuất kinh doanh của hầu hết doanh nghiệp (DN) trong khối đều sụt giảm so với cùng kỳ. Tổng doanh thu các tập đoàn, tổng công ty ước đạt 663.180 tỉ đồng, giảm 17,7%; lợi nhuận trước thuế ước đạt 41.909 tỉ đồng, giảm 41,8%; nộp ngân sách nhà nước ước đạt 97.800 tỉ đồng, giảm 22,7% so với cùng kỳ năm 2019.