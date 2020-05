Techcombank huy động 500 triệu USD từ nước ngoài

Đây là khoản vay tín chấp cho Techcombank có thời hạn 3 năm, với mức lãi suất bằng lãi suất cho vay USD liên ngân hàng (LIBOR) cộng biên độ 1,5%/năm. Số tiền vay được dùng để bổ sung cho nguồn vốn kinh doanh chung của ngân hàng. Giao dịch vay hợp vốn này đã được chính thức chào bán cho các nhà đầu tư vào giữa tháng 2 năm nay, với quy mô dự kiến ban đầu là 300 triệu USD nhưng nhu cầu đăng ký cho vay quá lớn từ thị trường hợp vốn quốc tế, quy mô khoản vay sau đó đã được quyết định nâng lên đến 500 triệu USD. Giao dịch hợp vốn này đã thu hút được sự tham gia của 24 định chế tài chính có trụ sở tại các quốc gia Úc, Trung Quốc, Ấn Độ, Singapore, Đài Loan và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Khoản vay được điều phối bởi Ngân hàng United Overseas Bank Limited (UOB), cũng là bên đại diện quản lý khoản vay. Ngân hàng UOB, cùng với các ngân hàng Australia and New Zealand Bank Group Limited, CTBC Bank Co., Ltd, First Abu Dhabi Bank PJSC và Taishin International Bank Co., Ltd. (gọi chung là các bên được chỉ định thu xếp, bảo lãnh phát hành và dựng sổ khoản vay - MLAUB) đồng thu xếp khoản vay này cho Techcombank.