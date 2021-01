Tết, hành khách 'lười' bay đêm

Cục hàng không Việt Nam cho biết dự kiến trong giai đoạn Tết Nguyên đán 2021 từ 27.1 - 26.2 (tức 15 tháng chạp đến 15 tháng giêng âm lịch), các hãng hàng không khai thác trung bình hơn 1.000 chuyến bay nội địa/ngày, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Ngày cao điểm nhất đạt 1.200 chuyến bay/ngày, tăng 25,3%. Bên cạnh các chuyến bay vào khung giờ ban ngày, các hãng hàng không VN sẽ tăng tải khai thác các chuyến vào khung giờ đêm từ 22 giờ - 7 giờ sáng ngày kế tiếp với tổng số chuyến bay trung bình khoảng 140 - 150 chuyến/ngày.

Trên trang web của các hãng, hầu hết các đường bay đều được phân bổ đầy đủ các chuyến bay sau 0 giờ. Đơn cử, ngày 26 tháng chạp (7.2), chặng TP.HCM - Hà Nội có tới 35 chuyến khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất trong khoảng thời gian từ 0 - 7 giờ sáng với tần suất dày đặc, cứ cách 10 - 15 phút lại có 1 máy bay cất cánh. Các ngày tiếp theo 27 - 28 tết cũng tương tự. Thậm chí ngay trong đêm 30 tết, cũng có tới 16 chuyến bay đêm đưa những người con xa quê từ nam ra bắc ăn tết muộn.

Về giá vé , các chuyến bay đêm dịp tết so với các chuyến bay ban ngày cùng thời điểm, giá “mềm” hơn khá nhiều. Ví dụ ngày 25 tháng chạp (6.2), từ TP.HCM bay ra Hà Nội trong khoảng thời gian sau 7 giờ sáng đến trước 23 giờ, vé thấp nhất của Vietjet Air cũng gần 2,9 triệu đồng/chiều cho chuyến khởi hành lúc 21 giờ 50 phút. Chuyến muộn hơn, bay lúc 22 giờ 40, giá cao hơn 3,1 triệu đồng/chiều. Các giờ bay ban ngày chủ yếu dao động từ 3,6 - 8 triệu đồng/chiều tùy hãng và loại vé. Trong khi đó, cùng ngày, chuyến khởi hành lúc 1 giờ của Vietjet Air giá chưa tới 2,5 triệu đồng/chiều; Bamboo Airways chuyến bay lúc 2 giờ giá 2,9 triệu đồng/chiều, rẻ hơn gần 1 triệu đồng so với chuyến khởi hành lúc 8 giờ 10 phút. Cùng ngày, chặng từ TP.HCM - Đà Nẵng của Vietnam Airlines bay chuyến 0 giờ 35 giá vé gần 2,6 triệu đồng/chiều, rẻ hơn gần 2 triệu đồng so với các chuyến bay lúc 11 giờ 45, 13 giờ.