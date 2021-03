Dự án chuyển đổi lên SAP S/4 HANA của TH là dự án chuyển đổi toàn diện nền tảng công nghệ SAP có quy mô lớn và bao trùm.

Tập đoàn TH tiên phong chuyển đổi số lên nền tảng quản trị hiện đại hàng đầu thế giới

TH doanh nghiệp luôn tiên phong ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, kinh doanh

Từ những ngày đầu khởi dựng vào năm 2009, Tập đoàn TH đã ứng dụng những công nghệ cao, công nghệ 4.0 hàng đầu thế giới kết hợp khoa học quản trị hiện đại vào sản xuất kinh doanh dự án sữa tươi sạch. Những hệ thống quản trị tiến tiến hàng đầu thế giới được đưa vào vận hành như: Quy trình chăn nuôi, quản lý đàn bò, chuồng trại sử dụng hệ thống quản lý bò sữa tiên tiến Afimilk (Israel); Quy trình quản lý dịch bệnh, thú y của New Zealand; Quy trình, thiết bị xử lý nước, chất thải của Nhật, Israel, Hà Lan, hệ thống quản lý tài chính SAP của Đức... Hơn 10 năm qua, việc áp dụng nền tảng công nghệ cao là lý do chính và rất quan trọng để TH đến được một số thành công lớn như ngày hôm nay. Tháng 12.2020, cụm trang trại TH của Tập đoàn tại Nghệ An đã được Liên minh Kỷ lục Thế giới (World Records Union - Worldkings) xác nhận Kỷ lục thế giới mới, đó là Kỷ lục “Cụm trang trại tập trung ứng dụng công nghệ cao với quy trình sản xuất khép kín có quy mô lớn nhất thế giới”.

Đối với SAP, TH đã đưa vào ứng dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh sữa tươi sạch từ tháng 6.2010. Năm 2017, TH tiếp tục ứng dụng các phân hệ của giải pháp quản trị nguồn nhân lực tiên tiến SAP Success Factors, một phần của nền tảng công nghệ SAP để đẩy mạnh năng lực và năng suất làm việc của toàn Tập đoàn, nâng cao sự hài lòng của nhân viên.

Dự án chuyển đổi nền tảng công nghệ lên SAP S/4 HANA sẽ góp phần giúp TH hiện thực hóa các mục tiêu phát triển

Trong bối cảnh cả thế giới căng thẳng vì đại dịch, Tập đoàn TH vẫn tiếp tục giữ vững định hướng, hoạch định những kế hoạch phát triển trong tương lai cả về chiều sâu và chiều rộng. TH kiên định bám vào 3 trụ cột chính là: Thực phẩm - Dinh dưỡng, giáo dục và y tế, trong vòng năm 5 qua, TH đã liên tục triển khai những dự án mới, trang trại mới, hoạt động mạnh mẽ trên cả nước từ miền Bắc tới miền Trung và miền Nam.

Dự án chuyển đổi nền tảng công nghệ lên SAP S/4 HANA là bước đi tiếp theo, minh chứng cho tư duy kiên định của TH về ứng dụng những thành tựu mới nhất của nền khoa học - công nghệ thế giới. Là một tập đoàn đang có những bước phát triển mạnh mẽ cả về quy mô, phạm vi và ngành nghề, với nền tảng công nghệ số đón đầu xu hướng sẽ giúp TH rút ngắn thời gian tiến tới các mục tiêu của mình.

Ứng dụng công nghệ mới của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

SAP S/4 HANA (High-Performance Analytic Appliance) là một giải pháp toàn diện kết hợp giữa hệ thống phần cứng, cơ sở dữ liệu của Tập đoàn SAP (Đức). Công nghệ này được coi là thành tựu lớn mới nhất của khoa học điện toán thuộc cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Nền tảng SAP S/4 HANA sẽ giúp TH ứng dụng những thành tựu công nghệ cao và khoa học quản trị thế hệ mới nhất để tạo ra những đột phá về năng suất và chất lượng của sản phẩm, dịch vụ, ví dụ như công cụ bán hàng (sales), lập kế hoạch (planning), công cụ tăng tốc tiến trình, tối ưu hóa, phân tích, đo đạc năng lượng thông minh… giúp giải phóng người lao động khỏi một số nghiệp vụ thủ công hằng ngày và mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Ông Nguyễn Hồng Việt, Tổng giám đốc SAP Việt Nam, phát biểu tại sự kiện: “... Hôm nay, SAP tiếp tục hợp tác cùng TH để giúp TH đạt mục tiêu tích hợp tất cả quy trình hoạt động trong tập đoàn lên một nền tảng mới. Để từ đó, Ban lãnh đạo có thể đưa ra quyết định tốt hơn, người dùng phối hợp tốt hơn và trên hết khách hàng được hưởng lợi khi doanh nghiệp đưa ra những sản phẩm chất lượng cao, thông tin kịp thời, minh bạch và thông suốt”.

Nền tảng mới này sẽ giúp Tập đoàn TH tối ưu hóa mọi quy trình sản xuất, kinh doanh với mục đích cuối cùng là mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người tiêu dùng/khách hàng bằng cách nâng cao chất lượng sản phẩm, tối ưu giá thành và những kênh bán hàng đa dạng. Mục tiêu cuối cùng - vẫn như Nhà sáng lập Tập đoàn TH đã kiên định là “Vì hạnh phúc đích thực” cho cả người lao động và khách hàng.