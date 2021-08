Be Group và cộng đồng tài xế Be chọn công việc lái xe hằng ngày và nền tảng công nghệ với hàng triệu khách hàng để chung tay với cả nước và cộng đồng thông qua chiến dịch: “Thành phố gọi, Be sẵn sàng”.

Chống dịch Covid-19 theo cách của Be

“Thành phố gọi, Be sẵn sàng” là một chiến dịch lớn, toàn diện mà ứng dụng gọi xe Be đang đồng loạt triển khai tại TP.HCM, Hà Nội và dự kiến là các tỉnh thành phố khác. Ứng dụng Việt vì người Việt, chiến dịch này nhằm mục đích phối hợp với các cơ quan chức năng, cũng như chung tay với cộng đồng trong công tác phòng chống và khắc phục hậu quả của dịch Covid-19: từ việc thực hiện các hoạt động thiện nguyện hỗ trợ thực phẩm cho người có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các đội xe chuyên trách vận chuyển trang thiết bị y tế, mẫu xét nghiệm, người cách ly theo nhu cầu của từng địa phương… đến việc tạo ra các sản phẩm công nghệ giúp kết nối hoạt động cứu trợ, logistic của các nhóm thiện nguyện.

Đồng thời, từ ngày 30.7, các tài xế công nghệ thuộc ứng dụng Be đã bắt đầu bước vào đợt tiêm chủng đồng loạt Vắc-xin phòng Covid-19 tại địa phương nơi cư trú, nhằm đảm bảo an toàn và sức khỏe cho tài xế, khách hàng và cộng đồng trước khi quay lại công việc. Be Group cũng nhận định lực lượng tài xế công nghệ/shipper có vai trò vô cùng quan trọng trong công tác đảm bảo cung ứng hàng hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế của xã hội, đặc biệt là trong giai đoạn này.

Hạnh phúc vì được góp sức bằng chính nghề nghiệp của mình

Trong khuôn khổ chương trình “Thành phố gọi, Be sẵn sàng”, Ứng dụng Việt vì người Việt, Be Group nhận nhiệm vụ từ UBND thành phố Hà Nội, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và Sở Y tế thành lập đội xe phản ứng nhanh nhằm hỗ trợ cho các hoạt động y tế trên địa bàn thủ đô.

Từ khi Hà Nội có chỉ thị giãn cách xã hội, tạm ngưng hoạt động xe taxi, xe công nghệ, tài xế Phạm Quốc Chung đưa vợ con về Phú Thọ. Nhưng nghe thông báo Be tuyển tình nguyện viên cho chương trình “Thành phố gọi, Be sẵn sàng”, Chung không ngần ngại đăng ký ngay và một mình quay xe trở lại thủ đô. Chung là một trong 40 tài xế Be đầu tiên tình nguyện tham gia đội hình này.

Công việc của Chung và các đồng nghiệp là chia nhau trực 24/24 giờ để nhận chuyến chở mẫu xét nghiệm Covid-19 từ các trung tâm y tế quận, huyện, thị xã về CDC Hà Nội tại 70 Nguyễn Chí Thanh. Chọn điểm hỗ trợ là Hoàn Kiếm, nhưng Chung thường chạy hỗ trợ thêm các chuyến ban đêm cho đồng nghiệp bên Hoàng Mai, để chia sức với anh em.

Tài xế BeCar Phạm Quốc Chung khoe chứng nhận đã tiêm vắc xin phòng Covid-19

Anh tài xế từng đoạt cúp “Tay lái vàng” nhỏ nhẹ chia sẻ: “Mình mong muốn góp một phần nhỏ bé để cùng thành phố chống dịch, hy vọng dịch qua nhanh để người dân trở lại cuộc sống bình thường, anh em lại được quay lại với công việc thường ngày”.

Mỗi khi có lệnh điều động từ Trung tâm y tế, chỉ trong vòng 10-20 phút là tài xế phải có mặt. Nên Chung lúc nào cũng trong tâm thế sẵn sàng, điện thoại luôn để chuông ở mức to nhất để không lỡ bất kỳ cuộc gọi nào.

Anh Trần Văn Hùng cũng là một tài xế như vậy. Đăng ký trực tại Đông Anh, nhưng đội hình đã đủ, anh tình nguyện nhận địa bàn xa là Thạch Thất, và cũng là điểm nóng của Hà Nội trong mấy ngày qua với 2 khu cách ly tập trung, công tác xét nghiệm diễn ra liên tục. Từ lúc tham gia đội hình “Thành phố gọi, Be sẵn sàng”, anh Hùng gom luôn vài bộ quần áo lên xe, trực xuyên ngày đêm trước Trung tâm y tế Thạch Thất để kịp yêu cầu công tác từ đội ngũ y tế.

Một chuyến xe BeCar vận chuyển mẫu phẩm Covid-19 về CDC Hà Nội

Rời khỏi nhà với tâm thế “khi nào hết dịch anh về”, nhưng anh Hùng luôn được ủng hộ từ hậu phương. Anh cho biết, khi vợ mình đọc được thư kêu gọi từ Be Group, chị rất ủng hộ chồng tham gia chương trình, vì cả nhà đều mong muốn được góp sức cùng với đội ngũ y tế và thành phố trong cuộc chiến chống Covid-19. “Nhờ có chương trình “Thành phố gọi, Be sẵn sàng” mà những tài xế Be như tôi có cơ hội được đóng góp công sức bằng chính nghề nghiệp của mình. Nhớ nhà lắm, nhưng gác lại. Đã hẹn vợ, bao giờ thành phố chiến thắng Covid-19, anh sẽ về!”, anh Hùng chia sẻ.

Theo thông tin từ Be Group, chi phí các chuyến đi sẽ do Be hỗ trợ kinh phí, trong giai đoạn từ ngày 31.7 - 15.8, với trước mắt là 40 xe beCar làm nhiệm vụ, nếu nhu cầu sử dụng tăng cao thì Be có thể huy động đến 500 xe tham gia.

Hiện tại, ứng dụng Be vẫn đang tạm dừng mọi hoạt động tại TP.HCM và Hà Nội để ưu tiên tiêm vắc xin cho tài xế và tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội cùng Thành phố để góp phần giảm áp lực của đại dịch Covid-19 lên cộng đồng. Be Group và cộng đồng tài xế Be chấp nhận hy sinh toàn bộ doanh số và thu nhập trong giai đoạn này với tâm niệm rằng tính mạng, sức khỏe, sự an toàn của tài xế, khách hàng và cộng đồng là mục tiêu quan trọng nhất.

Đây là những đóng góp hết sức cụ thể và thiết thực đến từ Công ty Cổ phần Be Group - doanh nghiệp vận tải công nghệ 'Make in Việt Nam'. Hiện nay Be là một trong 3 ứng dụng gọi xe phổ biến nhất thị trường. Doanh nghiệp này có hơn 10 triệu khách hàng sử dụng dịch vụ thường xuyên và 300.000 tài xế trên toàn quốc.