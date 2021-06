The Arena là dự án condotel đầu tiên bàn giao năm 2021 tại bãi Dài

The Arena là dự án condotel đầu tiên bàn giao tại Bãi Dài

Cuối tháng 5.2021, công ty Cổ phần Trần Thái Cam Ranh - Chủ đầu tư dự án The Arena tại Cam Ranh - Khánh Hòa vừa phát đi thông báo bàn giao căn hộ cho khách hàng hai tòa Light và Sea trong tháng 6.2021. Tính đến hết tháng 3.2021, khu du lịch Bắc Bán đảo Cam Ranh có 40 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư và The Arena là dự án condotel đầu tiên bàn giao cho khách.

Thuộc quy hoạch khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh do chính phủ phê duyệt, The Arena là mô hình tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí kết hợp thương mại độc đáo. Đây là một trong những dự án trọng tâm của tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn phát triển du lịch từ năm 2015 - 2025.

Trải qua vô vàn khó khăn của sự kiện bất khả kháng là dịch bệnh Covid-19 kéo dài, đến nay dự án đã hoàn thành theo tiến độ để bàn giao căn hộ đầy đủ thủ tục pháp lý đến khách hàng. Đại diện chủ đầu tư cho biết, thời gian qua, tình hình kinh tế khó khăn đã ảnh hưởng đến khả năng thanh toán của đa số khách hàng của dự án. Tính đến thời điểm hiện tại, trung bình mỗi khách hàng chỉ mới thanh toán 59% giá trị căn hộ so với mức 70% giá trị căn hộ phải đóng theo tiến độ. Tuy nhiên, với quyết tâm bàn giao đúng kế hoạch và giữ vững niềm tin với khách hàng, chủ đầu tư đã nỗ lực tối đa và tận dụng mọi nguồn lực để triển khai hoàn thành dự án.

Theo kế hoạch, dự án sẽ đi vào hoạt động giai đoạn 1 và hai tòa Light và Sea sẽ được quản lý - vận hành bởi Tập đoàn Absolute Hotel Services (AHS) - một trong những công ty khai thác, quản lý và sử dụng thương hiệu khách sạn phát triển nhanh nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương với hơn 100 khách sạn trong danh mục đầu tư.

Khách hàng The Arena hưởng lợi từ nhiều chính sách hỗ trợ của chủ đầu tư

Covid-19 đã “bóp nghẹt” ngành kinh doanh lưu trú khi thị trường ghi nhận lượng khách du lịch sụt giảm nghiêm trọng và bất động sản du lịch là một trong những nạn nhân chịu ảnh hưởng trực tiếp. Ông Mauro Gasparotti, Giám đốc Savills Hotels Châu Á Thái Bình Dương chia sẻ, làn sóng Covid-19 thứ 4 lại một lần nữa gây ra tác động nặng nề cho ngành dịch vụ lưu trú, một số khách sạn thậm chí phải tạm ngưng phục vụ một số tiện ích. Khó khăn trong việc kinh doanh lưu trú đã gây thiệt hại nặng không chỉ cho các chủ đầu tư dự án mà còn cho các nhà đầu tư thứ cấp.

Trong bối cảnh đó, Chủ đầu tư The Arena đã chủ động đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với khách hàng. Theo đó, chủ đầu tư đã áp dụng chương trình thuê lại căn hộ của chủ sở hữu trong 1 năm kể từ thời điểm bàn giao. Vậy nên, những khách hàng của dự án sẽ tránh được rủi ro với bài toán kinh doanh lưu trú trong giai đoạn đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Thêm vào đó, chính sách miễn thu phí quản lý trong thời hạn 1 năm cũng là tin đáng mừng đối với các khách hàng The Arena. Theo hợp đồng mua bán, khách hàng phải đóng phí quản lý ngay sau khi nhận bàn giao căn hộ để triển khai thực hiện các dịch vụ quản lý bảo đảm an ninh, an toàn, vệ sinh tòa nhà. Tuy nhiên, với chính sách này, khách hàng The Arena sẽ không cần chuẩn bị khoản chi phí này cho các hoạt động quản lý tại hai tòa nhà.

Đồng thời, chủ đầu tư cho biết cũng đang áp dụng chính sách hoãn thu kinh phí bảo trì giai đoạn này nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính cho khách hàng. Trong thời điểm hiện tại, chủ đầu tư sẽ tự tạm ứng tài chính của công ty để trang trải hoạt động bảo trì tòa nhà.

Như vậy, với những chính sách tích cực trên thì áp lực tài chính mà khách hàng dự án The Arena sẽ được giảm đi rất nhiều, theo dự toán trung bình khoảng 90 triệu đồng/căn hộ/năm từ thời điểm nhận bàn giao căn hộ. “Chúng tôi hy vọng những chính sách đang áp dụng tại The Arena sẽ giúp khách hàng hiểu được thiện chí của chủ đầu tư, từ đó cùng chung tay giữ vững thị trường kinh doanh lưu trú và bất động sản nghỉ dưỡng không bị vỡ trận trong khi chờ những tín hiệu lạc quan hơn từ thị trường”, đại diện chủ đầu tư chia sẻ.