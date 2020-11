The Aston Luxury Residence khẳng định sức hút trên thị trường bất động sản cao cấp

Trở thành những chủ nhân đầu tiên sở hữu căn hộ “resort trên cao” đẳng cấp bậc nhất tại Nha Trang, nhiều khách hàng đã không giấu được cảm xúc vui mừng.

“Bùng nổ” giao dịch mới với chính sách thanh toán “không thể tốt hơn”

Theo thống kê từ Công ty cổ phần Bất động sản DKRD - Đơn vị tiếp thị và phân phối độc quyền dự án, trước thời điểm chính thức công bố, chuỗi sự kiện trải nghiệm dự án The Aston Luxury Residence diễn ra từ tháng 10 đã nhận được sự quan tâm của hàng ngàn khách hàng, đây là minh chứng rõ nét cho sức hấp dẫn của The Aston Luxury Residence, dự án tâm huyết do Tập đoàn Danh Khôi hợp tác đầu tư và phát triển.

Chính sách thanh toán linh hoạt và các chương trình hỗ trợ tài chính hấp dẫn từ Tập đoàn Danh Khôi là điểm cộng rất lớn khiến khách hàng vô cùng hài lòng và nhanh chóng quyết định xuống tiền. Tại sự kiện, khách hàng chỉ cần thanh toán 30% giá trị căn hộ là đã sở hữu ngay căn hộ tại mặt tiền đường Trần Phú - cung đường sầm uất và đắt giá bậc nhất Nha Trang. 70% còn lại sẽ được hai ngân hàng uy tín PVcomBank và VPBank hỗ trợ vay không lãi suất, không phí trả nợ trước hạn và ân hạn nợ gốc trong 24 tháng.

Hàng nghìn khách hàng dự sự kiện giới thiệu dự án The Aston Luxury Residence

Không đơn thuần là một sản phẩm bất động sản, tại sự kiện, nhiều khách hàng thổ lộ The Aston Luxury Residence còn là tổ ấm ước mơ, một chốn nghỉ dưỡng đáng khao khát. Chỉ sau 2 giờ giao dịch thành công, gần 100% số lượng căn hộ đã được khách hàng sở hữu.

The Aston Luxury Residecen kỳ vọng sẽ góp phần giải cơn khát sở hữu căn hộ cao cấp mặt tiền biển tại thành phố Nha Trang

Đến từ Hà Nội, cô Ngọc Bích là một trong những khách hàng có mặt tại buổi lễ rất sớm để có thể chọn được căn hộ ưng ý nhất. Cô Bích cho biết, khi nghe tin Tập đoàn Danh Khôi phát triển dự án căn hộ cao cấp ở Nha Trang, cô đã quyết định theo đuổi dự án này bởi theo cô các dự án của Danh Khôi đầu tư luôn có đà tăng trưởng giá trị nhanh chóng chỉ sau 1-2 năm.

“Một năm mình đi du lịch Nha Trang nhiều lần bởi rất thích khí hậu trong lành nơi đây cùng bãi biển tuyệt đẹp, nắng vàng biển xanh quyến rũ. Đến Nha Trang du lịch hàng năm, gia đình luôn mong muốn có được ngôi nhà thứ hai tại đây và giờ khi The Aston Luxury Residence xuất hiện thì điều ước ấy đã thành hiện thực.” cô Bích hào hứng chia sẻ.

“Thực sự hôm nay tôi và bà xã rất vui vì trở thành những người đầu tiên sở hữu căn hộ tại The Aston Luxury Residence. Từ vị trí đắc địa, hạ tầng phát triển, không gian sống xanh đẳng cấp, pháp lý chắc chắn và chính sách giá hấp dẫn đã khiến tôi bị chinh phục. Tôi nghĩ đây cũng là cơ duyên, chính The Aston Luxury Residence đã chọn tôi”, chia sẻ của Anh Thịnh (TP.HCM).

Không gian sống đẳng cấp nâng tầm vị thế của gia chủ

Tọa lạc tại vị trí “kim cương” giữa đường Trần Phú và đường Xóm Cồn, The Aston Luxury Residence là tổ hợp căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại, giải trí và thư giãn được quy hoạch đồng bộ tại TP.Nha Trang.

Hình phối cảnh

Với sự hợp tác cùng đội ngũ phát triển quốc tế cũng như các tên tuổi lớn trong lĩnh vực quản lý xây dựng, thiết kế và thi công như Central và Thế Sơn giữ vai trò liên danh nhà thầu, Apave là đơn vị giám sát thi công; Các thiết bị vệ sinh nhà bếp cao cấp thương hiệu Kohler được cung cấp từ Rita Võ - đơn vị phân phối độc quyền tại Việt Nam; Savills và Welham sẽ là đơn vị tư vấn quản lý vận hành và tư vấn khai thác sẽ giúp The Aston Luxury Residence đem đến một không gian sống đẳng cấp quốc tế cho cư dân tương lai.

Nội thất căn hộ tại The Aston Luxury Residence được thiết kế bởi các kiến trúc sư hàng đầu đến từ DKO Architecture (Australia). Đó là sự kết hợp hài hòa của nhịp điệu thủy triều (Tide), đường nét mềm mại uyển chuyển của sóng biển (Wave) và sự khoáng đạt của đại dương (Ocean).

Thấu hiểu những kỳ vọng ngày càng khắt khe về một tổ ấm chất lượng cao, đầy đủ tiện nghi và hiện đại, The Aston Luxury Residence xây dựng hệ sinh thái tiện ích chuẩn “5 sao” với hơn 30 tiện ích nội khu vượt trội, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, nghỉ dưỡng và giải trí hằng ngày như: 1.800m² phố đi bộ trên không đầu tiên xuất hiện tại Nha Trang, 400m² hồ bơi tràn vô cực, phòng gym, công viên nội khu rộng 2.000m², khu vui chơi trẻ em, hệ thống an ninh đảm bảo tối đa sự an toàn và tính riêng tư….