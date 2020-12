The Aston Luxury Residence khẳng định vị thế tại thị trường bất động sản Nha Trang

The Aston Luxury Residence là dự án căn hộ cao cấp có pháp lý sổ hồng sở hữu lâu dài hiếm hoi tại TP.Nha Trang. Dự án tọa lạc tại điểm giao giữa đường Trần Phú và đường Xóm Cồn với 3 tòa tháp gồm 1.341 căn hộ cao cấp.

Tại The Aston Luxury Residence, mỗi căn hộ đều có ban công rộng mở, hài hòa với thiên nhiên. Điểm nhấn của dự án đến từ khoảng cách các bước cột lên tới 9,2m giúp căn hộ đón được nắng và gió tự nhiên một cách tối đa với tầm nhìn không giới hạn. Đặc biệt, ngôn ngữ thiết kế TWO lần đầu được chuyển tải vào The Aston Luxury Residence là sự kết hợp hài hòa của nhịp điệu thủy triều (Tide), đường nét mềm mại uyển chuyển của sóng biển (Wave) và sự khoáng đạt của đại dương (Ocean).

Hệ sinh thái tiện ích của The Aston Luxury Residence đa dạng gồm phố đi bộ trên không đầu tiên ở Nha Trang với tổng diện tích 1.800m², bể bơi tràn vô cực cùng hệ sinh thái 30 tiện ích nội khu, đáp ứng nhu cầu của cư dân.