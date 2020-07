The Gallerie by Prudential phát triển đội ngũ chuyên viên hoạch định tài chính tại Đà Nẵng

Với cách bài trí hiện đại và tiện nghi, văn phòng The Gallerie by Prudential được xem là không gian truyền cảm hứng, và là nơi đào tạo các bạn trẻ đam mê kinh doanh trong lĩnh vực Bảo hiểm - Tài chính. Thông qua chương trình đào tạo chuyên sâu và toàn diện 24 tháng tại The Gallerie, các chuyên viên hoạch định tài chính sẽ được rèn luyện khả năng hoạch định tài chính, dẫn dắt đội ngũ và lập chiến lược kinh doanh dài hạn để tự vận hành doanh nghiệp của riêng mình.

The Gallerie by Prudential là nơi đào tạo các bạn trẻ đam mê kinh doanh trong lĩnh vực Bảo hiểm - Tài chính

Sau những thành công bước đầu tại TP.HCM và Hà Nội thì Đà Nẵng là điểm đến tiếp theo của The Gallerie trong năm 2020 với mục tiêu tạo đòn bẩy nghề nghiệp trong ngành bảo hiểm nhân thọ cho các bạn trẻ tại khu vực miền Trung.

Ông Phương Tiến Minh, Tổng giám đốc Prudential VN chia sẻ: “Việc mở rộng mô hình The Gallerie tại Đà Nẵng là một bước tiến nữa trong chiến lược đa dạng hóa kênh phân phối của Prudential. Là một doanh nghiệp điển hình trong ngành bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam, Prudential đã, đang và sẽ luôn tập trung đầu tư phát triển chất lượng đội ngũ chuyên viên tư vấn, đóng góp cho sự phát triển bền vững của ngành”.