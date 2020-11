The Marq - lựa chọn của các nhà đầu tư tinh nhạy

Hẳn thế mà giá trị của những dự án căn hộ hạng sang như Sukhumvit ở xứ Chùa Vàng luôn tăng với mức bắt đầu từ khoảng 8.000 USD/m², trong khi mức giá một căn hộ hạng sang 4 phòng ngủ tại khu vực trung tâm Singapore vào khoảng 26.000 USD/m². Vậy còn ở TP.HCM thì sao?

Khu vực trung tâm - tấc đất tấc kim cương

Tại các đô thị lớn trên thế giới, khu vực trung tâm được xem là nơi tập trung các hoạt động văn hóa, giải trí và thương mại của thành phố với các công trình kiến trúc biểu tượng, tòa nhà chọc trời, trụ sở của các công ty đa quốc gia, cơ sở hạ tầng hiện đại cùng nhịp sống sôi động. Và như vậy, có thể hiểu, các khu vực trung tâm thành phố thường được quy hoạch cho các mục đích văn hóa và thương mại chứ không phải cho các khu nhà ở.

Thế nên, các dự án căn hộ tại khu vực trung tâm luôn được giới đầu tư tinh nhạy săn lùng nhờ giá trị không ngừng tăng lên theo thời gian. Đó là The Diplomat 39, dự án căn hộ hạng sang 31 tầng trên con phố Sukhumvit đắt đỏ bậc nhất Bangkok có mức giá bán trung bình 10.000 USD/m² so với mức 8.700 USD cùng kỳ năm trước, tương đương mức tăng 15%; trong khi giá bán trung bình căn hộ tại The Orchard Residences ở trung tâm Singapore vào khoảng 26.000 USD/m² so với mức 24.000 USD/m² cùng kỳ năm trước, tương đương mức tăng giá 8%.

Thực tế cho thấy rằng, mức tăng giá trung bình của các dự án căn hộ tại trung tâm Bangkok trong giai đoạn 2010-2019 là khoảng 48%, trong khi tỷ lệ này tại khu vực trung tâm Singapore là 38% cho khoảng thời gian tương tự. Như vậy, có thể thấy, tính ổn định về giá bán căn hộ đang chứng minh một điều rõ ràng rằng các dự án bất động sản sở hữu vị trí đắc địa luôn được xem là tài sản “trú ẩn” an toàn đối với các nhà đầu tư trong bối cảnh khủng hoảng và bất ổn kinh tế như hiện nay.

Các dự án căn hộ tại khu vực trung tâm luôn được giới đầu tư tinh nhạy săn lùng nhờ giá trị không ngừng tăng lên theo thời gian

Tương tự như Bangkok và Singapore, TP.HCM chủ trương hạn chế cấp phép các dự án nhà ở mới tại quận trung tâm nhằm tạo không gian cho chức năng thương mại-tài chính, du lịch và hành chính. Theo đó, trong số 5 khu vực, khu 1 được phát triển với chức năng kinh doanh, thương mại, khách sạn, du lịch và hành chính, dịch vụ công. Điều này cũng đồng nghĩa với sự khan hiếm nguồn cung bất động sản hạng sang tại khu vực trung tâm, trong khi nhu cầu sở hữu không gian sống cao cấp của tầng lớp trung và thượng lưu đang không ngừng tăng lên. The Marq, dự án căn hộ hạng sang tọa lạc tại khu 1, chắc chắn sẽ đáp ứng các nhu cầu này.

Theo báo cáo nghiên cứu thị trường gần đây, mặc dù tỷ lệ hấp thụ căn hộ hạng sang tại TP.HCM trong quý 3/2020 chỉ đạt khoảng 90% vì dịch bệnh Covid-19, giá bán căn hộ vẫn tiếp tục tăng ở mức 18% do nguồn cung khan hiếm, tương đương mức tăng 1% so với quý 4/2019, đạt mức trung bình khoản 146 triệu đồng/m² (tương đương 6.371 USD/m² ) - tất cả cho thấy một diện mạo mới của phân khúc này, đặc biệt là tại khu vực trung tâm thành phố. Hơn nữa, mức giá bán trung bình các căn hộ hạng sang tại TP. HCM dao động trong khoảng 138 - 253 triệu đồng/m² (tương đương khoản 6.000 -11.000 USD/m²) hiện đang thấp hơn đáng kể so với các thành phố ở Đông Nam Á như Bangkok, Kuala Lumpur, Singapore hay Hồng Kông.

Giá bán căn hộ hạng sang vẫn tiếp tục tăng 18% do nguồn cung khan hiếm, tương đương mức tăng 1% so với quý 4/2019 dù ảnh hưởng dịch Covid-19

The Marq đang thu hút các nhà đầu tư tinh nhạy không chỉ bởi vị trí đắc địa, mà còn bởi phong cách kiến trúc hiện đại, thông minh nhưng vẫn tuân thủ định hướng tạo dựng môi trường sống xanh giữa lòng di sản, lối thiết kế nội thất tinh tế cùng các tiện ích xứng tầm. Hẳn thế mà The Marq đã đạt 5 giải thưởng, trong đó có 3 giải 5 sao danh giá tại Giải thưởng Bất động sản châu Á - Thái Bình Dương 2020: Dự án căn hộ tốt nhất (Apartment/Condominium), Tòa nhà cao tầng có kiến trúc tốt nhất (Residential High-Rise Architecture), Dự án căn hộ cao tầng tốt nhất (Residential High - Rise Development), Tòa nhà phức hợp có thiết kế nội thất tốt nhất (Mix Use Interior) và Tòa căn hộ có nhà mẫu tốt nhất (Residential Show House).