The Marq - nét kiêu sa của không gian được trang hoàng từ đá cẩm thạch

Được tôn vinh bởi vẻ đẹp, phong cách và sự thanh lịch vượt thời gian, loại vật liệu này đã trở thành lựa chọn lý tưởng cho các cung điện của bậc quân vương suốt nhiều thế kỷ, cũng như tư dinh của doanh nhân thành đạt.

Khi vẻ thanh lịch giao thoa cùng tiện ích

Trong suốt chiều dài lịch sử nhân loại, dù hiện diện ở bất cứ công trình kiến trúc nào, đá cẩm thạch vẫn luôn mang đến vẻ thanh tao, quyền quý. Là loại đá được hình thành do sự biến chất của các loại đá trầm tích như đá vôi, carbonate hay dolomit cùng với sự chuyển hóa liên tục trong lòng đất, đá cẩm thạch mang vẻ đẹp sang trọng với ánh sáng tuyệt đẹp và được người xưa sử dụng như vật hộ thân, là biểu tượng cho tình yêu vĩnh cửu. Bên cạnh nét độc đáo về hình vân hay sự đa dạng về màu sắc, đá cẩm thạch còn được biết đến như một loại chất liệu có độ bền thách thức thời gian, khả năng chống lửa và chống thấm siêu việt.

Trong không gian duy mỹ đó, ánh sáng tinh tế của đá cẩm thạch gợi lên vẻ thanh lịch mà ít có loại đá nào có thể sánh được. Được hình thành bởi tự nhiên với đặc thù địa lý, đá cẩm thạch sở hữu vẻ đẹp không tuân theo các chuẩn mực hoặc mẫu hình được xác định trước nào, do đó, tính xác thực của nó là một trong những lợi ích đáng giá nhất được giới am tường phong cách sống tìm kiếm. Nhờ khả năng phản chiếu ánh sáng, đá cẩm thạch mang lại vẻ quyến rũ vượt thời gian, tạo cảm giác rộng rãi, thoáng đãng và sáng sủa hơn, dù đó là phòng khách sang trọng, phòng ngủ ấm cúng hay phòng tắm riêng tư.

Sảnh The Marq với sàn bằng đá cẩm thạch onyx sang trọng bậc nhất trong thế giới đá cẩm thạch, mang lại cảm giác dịu nhẹ, thư thái cho không gian căn hộ hạng sang ngay trung tâm quận 1

Bên cạnh đó, đá cẩm thạch còn được biết đến là một vật liệu hoàn hảo với khả năng tạo ra sự mát mẻ ngay cả dưới ánh sáng mặt trời vào mùa nóng, nhưng vẫn có thể giữ ấm trong mùa mưa bão, thế nên, xét về một khía cạnh nào đó, loại đá này có thể giúp chủ nhân tiết kiệm năng lượng. Là một loại đá tự nhiên, đá cẩm thạch có khả năng chống nứt và trầy xước cao, và đây là bí mật chính làm nên tính trường tồn của loại vật liệu này.

The Marq - viết tiếp khúc tráng ca về không gian sống với đá cẩm thạch

Tại Việt Nam, bản tráng ca về loại vật liệu sang trọng này đang được ngân lên trong không gian sống của The Marq, dự án căn hộ hạng sang được phát triển bởi Hongkong Land và An Khang tọa lạc tại trung tâm quận 1. Trong không gian The Marq, dù đó là sảnh đón với sàn đá cẩm thạch onyx sang trọng bậc nhất trong thế giới đá cẩm thạch, tạo ra cảm giác dịu nhẹ, thư thái hay phòng khách tinh tế với tầm nhìn ngoạn mục, đá cẩm thạch cũng sẽ khiến không gian trở nên lôi cuốn hơn. Với nhiều gam màu tự nhiên tinh tế, đá cẩm thạch cho thấy mối liên hệ giữa gam màu trắng mềm mại, màu than chì sâu lắng, màu vàng tươi mới và màu xám ấm áp mang đến một tổng thể hoàn hảo về thẩm mỹ cùng sự thanh lịch vượt thời gian.

Ánh đèn ấm áp trong phòng khách sẽ tôn lên vẻ tinh tế của đá cẩm thạch, mang đến cảm giác tự nhiên cho không gian

Tại The Marq, dù là khoảnh khắc bước chân vào sảnh tòa nhà; phút quây quần cùng người thân trong không gian nhà bếp ấm cúng; nhâm nhi ly vang thượng hạng ngay phòng khách để ngắm nhìn cả thành phố lung linh qua khung cửa sổ cỡ lớn; hay thả mình trong bồn tắm để tận hưởng những phút giây thư giãn sau những bộn bề lo toan, bạn sẽ có cảm giác như thể phía dưới bề mặt phẳng lì, mát lạnh và khoáng đạt của những phiến đá cẩm thạch được lắp kỳ công trên mặt quầy bếp, sàn hay tường phòng tắm, sàn phòng khách và phòng ăn, là âm hưởng từ ngàn xưa đang vọng về để thì thầm kể cho bạn nghe câu chuyện thú vị xuyên qua không gian, thời gian cùng nhiều niên đại địa chất.

Bản tráng ca của những lớp trầm tích tự nhiên sẽ mang đến cho bạn trải nghiệm tuyệt vời về sự diệu kỳ của tạo hóa để hiểu ra một thông điệp rất hiển nhiên rằng, tinh hoa của núi đá, biển khơi và đất trời đang hòa nhịp cùng trí tuệ, tài năng của các kiến trúc sư, nhà thiết kế nhằm tạo nên một không gian lý tưởng mang tên The Marq cho những ai đang khát khao kiếm tìm ý nghĩa đích thực của cuộc sống.