The Marq nhận 3 giải 5 sao tại giải thưởng BĐS châu Á - Thái Bình Dương

Trong lịch sử gần 3 thập kỷ của mình, lễ trao giải thưởng Bất động sản châu Á - Thái Bình Dương 2020 (Asia Pacific Property Awards) thuộc International Property Awards đã diễn ra theo một cách đặc biệt. Do dịch Covid-19 nên giải thưởng thường niên này được tổ chức theo hình thức trực tuyến ngày 7.9 vừa qua tại thành phố New York (Anh quốc) với lời chúc mừng từ Lord Best, thành viên của Thượng nghị viện Anh đồng thời là Chủ tịch Hội đồng giám khảo; Ngài Stuart Shield, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Giải thưởng; cùng giám khảo Jo Hamilton.

Bất kể lý do nào thì lễ trao giải thưởng Bất động sản châu Á - Thái Bình Dương cũng là một trong những giải thưởng lớn nhất và lâu đời nhất trong ngành, nhận được 900 tác phẩm dự thi mỗi năm từ các doanh nghiệp phát triển dự án bất động sản, kiến trúc, thiết kế, tư vấn, nội thất trong khu vực. Giải thưởng là sự công nhận các đơn vị xuất sắc dựa trên những tiêu chí đánh giá về thiết kế, chất lượng, dịch vụ, sự đổi mới, tính độc đáo, sáng tạo và cam kết bền vững.

Vượt qua nhiều vòng thẩm định khắt khe của ban giám khảo, The Marq đã giành chiến thắng ngoạn mục với ba giải 5 sao danh giá: Tòa nhà phức hợp có thiết kế nội thất tốt nhất (Mixed Use Interior), Tòa nhà cao tầng có kiến trúc tốt nhất (Residential High-Rise Architecture), Tòa căn hộ có nhà mẫu tốt nhất (Residential Show House).

Phong cách kiến trúc hiện đại của The Marq được thể hiện qua kiểu thiết kế thông minh

Sự thành công của The Marq trong hạng mục tòa nhà cao tầng có kiến trúc tốt nhất gắn với phong cách kiến trúc hiện đại được thể hiện qua kiểu thiết kế thông minh nhưng vẫn tuân thủ định hướng tạo dựng môi trường sống xanh giữa lòng di sản. Một không gian sống hiện đại với kính hai lớp ở mặt tiền giúp giảm tiếng ồn cũng như lượng nhiệt hấp thụ hoàn toàn không phải là những toà nhà bê tông cốt thép khô khan, mà là một ốc đảo xanh được thiết kế hài hòa trong tổng thể của những hàng cây nhiệt đới xanh mát dẫn vào cổng chính, thác nước yên bình chảy róc rách trước khu tiền sảnh, hồ bơi vô cực, hồ jacuzzi thư giãn hay khu tiệc ngoài trời Sky Bar và Sky Dinning trên tầng thượng…

Trong khi đó, lối thiết kế trần nhà cao thoáng đạt cùng nội thất tinh tế của The Marq đã hoàn toàn chinh phục Hội đồng giám khảo quốc tế trong hạng mục Tòa nhà phức hợp có thiết kế nội thất tốt nhất. So với chuẩn trần cao 2,7m thông thường trên thị trường, The Marq được thiết kế với trần 3,2m, thậm chí là 6,9m tại một số căn hộ 4 phòng ngủ - một đặc quyền dành riêng cho những ai biết trân trọng giá trị đích thực của cuộc sống. Vẻ thoáng đạt của kiểu trần cao ấn tượng đó càng được tôn lên với sàn và tường đá cẩm thạch sáng màu sang trọng cùng các vật liệu tinh tuyển khác.

Tất cả những yếu tố này dường như được nâng tầm và thăng hoa trong không gian nhà mẫu của dự án để mang đến trải nghiệm thực cho người mua nhà. Ở đó, mọi hình dung tưởng tượng được cụ thể hoá và hiển hiện trước mắt bạn, đánh thức mọi giác quan, giúp tái định nghĩa về một không gian sống xứng tầm cho những cư dân thành đạt và am tường xu hướng. Chính vì thế, giải thưởng Dự án căn hộ có nhà mẫu tốt nhất xứng đáng được trao cho The Marq như một sự công nhận cho dự án sang trọng.

The Marq được thiết kế với trần 3,2m, thậm chí là 6,9m tại một số căn hộ 4 phòng ngủ

Ngoài 3 giải thưởng 5 sao danh giá, The Marq còn được trao 2 giải không kém phần quan trọng khác: Dự án căn hộ tốt nhất (Apartment/Condominium) và Tòa nhà cao tầng tốt nhất (Residential High-Rise Development). Các giải thưởng danh giá này là bảo chứng cho chất lượng dự án đồng thời khẳng định vị thế của Hongkong Land và An Khang trên thị trường quốc tế.

Phát biểu cảm nghĩ sau khi đón “mưa” giải thưởng, ông Caleb Lau - Giám đốc Hongkong Land kiêm giám đốc điều hành The Marq chia sẻ: “Chiến thắng tại Giải thưởng Bất động sản châu Á - Thái Bình Dương 2020 là một niềm vinh dự lớn lao đối với Hongkong Land và An Khang, là bảo chứng về cam kết tạo dựng những không gian sống hiện đại, sang trọng nhưng vẫn gìn giữ được các giá trị di sản mà chúng tôi luôn theo đuổi trong suốt chiều dài lịch sử của thương hiệu”.