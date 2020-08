The Marq - niềm kiêu hãnh của những nhà kiến tạo

Coteccons nổi tiếng bởi năng lực thi công, hoàn thành và vận hành nhiều dự án có quy mô lớn. “Với The Marq - dự án được ví như một viên ngọc của thành phố với diện mạo đầy lôi cuốn. Coteccons luôn tìm tòi và ứng dụng các công nghệ tiên tiến. Nhiều giải pháp sáng tạo được Coteccons sử dụng như kết hợp các loại vật liệu tiên tiến nhất hiện nay là bê tông ít tỏa nhiệt, bê tông tự lèn để điều tiết nhiệt độ bê tông trong quá trình ninh kết nhằm đáp ứng các yêu cầu về thời gian, chất lượng, kỹ và mỹ thuật cũng như hiệu năng vượt trội.” ông Nguyễn Bá Dương, Chủ tịch HĐQT của Coteccons chia sẻ.

P&T Group - thương hiệu kiến trúc uy tín thế giới với hàng ngàn dự án tại hơn 25 quốc gia, không chỉ kiến tạo nên những công trình quy mô và hiện đại, mà còn hướng đến việc gìn giữ các giá trị di sản của thành phố. “Chúng tôi thổi nguồn cảm hứng từ di sản và lối sống đặc biệt của một Sài Gòn xưa cũ để tạo điểm nhấn cho The Marq, cho phép cư dân tận hưởng cảnh quan xanh tươi mỗi ngày. Việc sử dụng kính hai lớp cho toàn bộ mặt tiền không chỉ giúp giảm tiếng ồn xung quanh, mà còn giảm thiểu lượng nhiệt hấp thụ vào từng căn hộ. Thang máy riêng cho phép bạn tận hưởng sự riêng tư tối đa, trong khi chuẩn trần cao 3,2m, thậm chí là 6,9m giúp mang lại trải nghiệm đáng nhớ về một không gian sống xứng tầm.” ông Kingsley Ng, Giám đốc thiết kế của P&T Group chia sẻ.

The Marq - kiệt tác không gian sống đẳng cấp

P&T Group ghi dấu ấn tại The Marq với kiểu thiết kế kính hai lớp, thang máy riêng cùng kiểu trần cao ấn tượng

Dấu ấn của PTang Studio - thương hiệu thiết kế nội thất danh tiếng châu Á với hàng loạt dự án tên tuổi được trao giải thưởng quốc tế. Tại The Marq chính là trần nhà thoáng đạt cùng bí quyết ứng dụng vật liệu tinh tuyển và nội thất sang trọng. “Để tôn lên vẻ đẹp của viên ngọc quý The Marq, chúng tôi chọn loại đá cẩm thạch sáng màu với những đường vân ấn tượng, trong khi màu ngọc thạch tinh tế giúp tôn lên vẻ sang trọng cho không gian.” ông Philip C H Tang, Giám đốc PTang Studio cho biết.