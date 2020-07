The Marq thu hút nhà đầu tư Hồng Kông

Khẩu vị của các nhà đầu tư Hồng Kông đối với bất động sản Việt

Nhờ sự tăng trưởng kinh tế trong nhiều năm qua, Việt Nam đang trở thành điểm “nóng” mới nhất ở châu Á dành cho các nhà đầu tư bất động sản nước ngoài, đặc biệt là các nhà đầu tư Hồng Kông. “Chúng tôi rất phấn khởi vì đại dịch không ảnh hưởng đến tâm trạng của các nhà đầu tư và họ vẫn lạc quan về thị trường bất động sản. Thành tích nổi bật mà Việt Nam đạt được trong việc khống chế Covid-19 đã cho các nhà đầu tư Hồng Kông thấy quyết tâm mạnh mẽ của các bạn. So với các thị trường khác trong khu vực như Hồng Kông hay Singapore, bất động sản nhà ở hạng sang tại Việt Nam có mức giá thấp hơn, trong khi lợi nhuận cho thuê luôn ở mức hấp dẫn”, ông Kingston Lai, nhà sáng lập của Asia Bankers Club cho biết.

Nói về sự khác biệt giữa BĐS tại trung tâm TP.HCM và các thành phố lớn khác trong khu vực, ông Lai bổ sung: “Trong tâm thế trở thành một đô thị tầm cỡ quốc tế, TP.HCM sẽ là một đầu tàu dẫn dắt sự tăng trưởng cho Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Nhưng nếu so với các điểm nóng bất động sản khác ở châu Á như Singapore hay Thái Lan thì giá nhà tại Việt Nam được coi là khá hợp lý, đặc biệt là ở trung tâm thành phố”.

Các nhà đầu tư Hương Cảng hào hứng với dự án The Marq

Hơn nữa, giá bất động sản dự kiến sẽ còn tăng trong tương lai khi Việt Nam mở rộng quy mô phát triển. Theo CBRE, quận 1 ghi nhận mức giá bán bất động sản cao nhất trong quý 3/2019 do nguồn cung hạn chế, trong khi lượng người giàu và siêu giàu tại Việt Nam không ngừng tăng lên đã kéo theo sự gia tăng về nhu cầu sở hữu không gian sống hạng sang tại khu vực trung tâm. Hầu hết các dự án căn hộ hạng sang ở trung tâm TP.HCM hiện đang cho thấy mức lợi suất cho thuê từ 6-8%, cao hơn khoảng 1,5-2,5% so với các dự án ở Bangkok hay Singapore.

Lý do nên đầu tư vào The Marq

Đối với các nhà đầu tư Hồng Kông, The Marq là sự kết hợp tuyệt vời giữa vị trí đắc địa, nội thất sang trọng và bề dày danh tiếng của Hongkong Land và An Khang. Chia sẻ về vị trí của The Marq, ông Lai cho biết: “Các dự án hạng sang tại khu vực trung tâm luôn là thỏi nam châm thu hút các nhà đầu tư tinh nhạy muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình. Việc đầu tư vào các dự án tương tự tại nhiều thành phố lớn ở châu Á đã cho thấy tính hiệu quả cao xét về triển vọng cho thuê lẫn tỷ suất ROI. Chi phí đầu vào cho một dự án tại TP.HCM thấp hơn so với các thị trường khác như Singapore hay Hồng Kông là yếu tố tạo nên lợi thế cho The Marq”.

Kề bên The Marq là tòa nhà văn phòng hạng A - Lim Tower 3

Bên cạnh giá trị bất biến của vị trí trung tâm, The Marq còn thu hút giới đầu tư bằng thiết kế tinh tế được thể hiện ở sự kết hợp hài hòa giữa lối kiến trúc hiện đại và hơi thở thiên nhiên. Hẳn nhiên, uy tín của Hongkong Land được bảo chứng bằng chất lượng xây dựng và nội thất cao cấp tại nhiều thành phố lớn trên thế giới cũng là một lợi thế lớn đối với các nhà đầu tư.

“The Marq được kỳ vọng trở thành một trong những dự án nổi bật của thị trường sau đại dịch. Chúng tôi rất vui mừng khi nhận thấy các nhà đầu tư đánh giá The Marq là cơ hội không thể bỏ qua trong bối cảnh suy thoái kinh tế ở một số quốc gia. Mối quan tâm này của các nhà đầu tư được thể hiện khá rõ nét từ giai đoạn đầu, ngay sau khi thông tin về mối quan hệ đối tác được công bố”, ông Lai bổ sung.

Sang trọng trên tầm cao mới với The Marq

Bên cạnh đó, để ăn mừng lễ cất nóc diễn ra vào ngày 22.5.2020, chủ đầu tư Hongkong Land và An Khang cũng công bố chính sách hỗ trợ lãi suất vay mới có hiệu lực từ 25.5 đến 24.8.2020.