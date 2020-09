The Nine - vị trí đắt giá tại cửa ngõ chiến lược phía Tây Bắc của thủ đô

Đó cũng chính là lý do khiến ngay khi ra mắt, dự án The Nine đã nhận được sự quan tâm của người mua ở thực cũng như nhà đầu tư.

Hưởng lợi từ các công trình trọng điểm chuẩn bị “về đích"

Sự phát triển mạnh mẽ về hạ tầng giao thông thời gian qua góp phần thúc đẩy bất động sản phía Tây Bắc thủ đô thêm sức hấp dẫn. Động lực lớn nhất phải kể đến cú hích hạ tầng với tuyến đường vành đai 3 trên cao đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long, dự kiến thông xe trước ngày 10.10.2020, dịp Kỷ niệm 66 năm ngày Giải phóng thủ đô.

Dự án được mở bán vào thời điểm Khánh thành đường Vành đai 3 (10.10.2020)

Sau khi thông tuyến, việc kết với sân bay Nội Bài, Bắc Thăng Long và các tỉnh phía Tây Bắc thủ đô sẽ trở nên dễ dàng giúp hàng loạt dự án chung cư cao tầng hai bên đường "dễ thở" hơn. Đồng thời đáp ứng được nhu cầu của cư dân trong khu vực về một vị trí cửa ngõ đi đâu cũng tiện, đến đâu cũng gần.

Đặc biệt, tuyến đường này cũng liên thông với đường Vành đai 3 trên cao tạo thành đường vành đai khép kín giúp các phương tiện nhanh chóng kết nối sang khu vực phía Nam thủ đô.

Song song với đường Vành đai 3 trên cao đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long, dự án cải tạo và mở rộng đường Phạm Văn Đồng đoạn từ Mai Dịch đến Công viên Hòa Bình cũng được triển khai giúp giảm áp lực giao thông, mang lại diện mạo mới cho khu vực.

Chưa hết, thông tin quy hoạch tuyến đường Hoàng Quốc Việt kéo dài (trục Hồ Tây - Ba Vì) cũng góp phần rút ngắn khoảng cách từ trung tâm thành phố đi khu vực phía Tây thủ đô và ngược lại.

Những tín hiệu về việc sắp hoàn thành các công trình giao thông trọng điểm phía Tây Bắc Hà Nội đang tạo đòn bẩy để bất động sản trên trục đường này bứt phá. Chưa hết, thàng loạt khu đô thị lớn dọc hai bên Quốc lộ 32, một số dự án dọc trục Phạm Văn Đồng… khởi động lại, nhanh chóng thiết lập mặt bằng giá mới. Điều này góp phần tăng thêm sự sôi động cho bất động sản khu Tây Bắc Hà Nội.

The Nine - vị trí tâm điểm giữa các trục đường lớn

Toạ lạc tại số 9 Phạm Văn Đồng, điểm giao đường Phạm Văn Đồng và Doãn Kế Thiện, The Nine được đánh giá sở hữu vị trí tiềm năng. Dự án nằm trong khu vực được quy hoạch đồng bộ và kết nối với nhiều tuyến giao thông quan trọng như: đường Phạm Văn Đồng, đường Vành đai 3, tuyến đường sắt Metro…

Dự án The Nine sở hữu vị trí góc tiếp giáp đường Phạm Văn Đồng – Doãn Kế Thiện

Từ đây, cư dân không chỉ kết nối với các quận nội thành thông qua trục Xuân Thủy, Hoàng Quốc Việt… mà còn dễ dàng di chuyển tới về hướng Nam thành phố, Đại lộ Thăng Long cũng như Bắc Thăng Long hay dọc theo Quốc lộ 32 để đi về mọi tỉnh thành.

Trong bán kính 2 km từ vị trí dự án là hàng loạt công trình tiện ích như Sân vận động Mỹ Đình, Bệnh viện 198, Bệnh viện E… Cư dân dự án cũng nhanh chóng tiếp cận các trường học lớn với chất lượng giáo dục uy tín như Đại học Quốc gia, Đại học Sư phạm Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, trường THPT Nguyễn Tất Thành, THPT chuyên Ngoại Ngữ... và hệ thống trung tâm thương mại đẳng cấp như Indochina Plaza, Metro Thăng Long, Vincom Center…

Vị trí trung tâm hành chính mới của thủ đô được chuyển về phía Tây giúp cư dân tại The Nine hoàn toàn an tâm bởi an ninh, an toàn của khu vực được đảm bảo khi nằm gần trụ sở của nhiều cơ quan nhà nước.

Ngoài ưu thế di chuyển, dự án còn có tiềm năng cho thuê hấp dẫn. Khu vực phía Tây thủ đô trong một vài năm trở lại đây là điểm đến sinh sống, làm việc ưa thích của chuyên gia nước ngoài. Đây là những khách hàng khó tính, sẵn sàng chi một khoản tiền lớn lựa chọn căn hộ để ở.

Theo báo cáo về thị trường bất động sản Hà Nội, phía Tây thủ đô với lợi thế vị trí, trở thành khu vực có tỷ suất sinh lời cho thuê đạt mức cao nhất. Do đó tại The Nine, khách hàng hoàn toàn có thể khai thác lợi thế cho thuê, nhằm thu về lợi nhuận.

Với tiến độ thi công nhanh chóng, dự án đang là tâm điểm thu hút sự quan tâm của thị trường BĐS phía Tây thủ đô

Vị trí tốt, kết nối dễ dàng không chỉ đảm bảo khách mua dự án có thể dễ dàng cho thuê, mà còn hưởng lợi từ việc gia tăng giá trị tài sản khi các công trình hạ tầng hoàn thiện. Trong tương lai đây sẽ là điểm sống sôi động, kéo theo đó là sự tăng giá của bất động sản. Và The Nine đang mở ra cơ hội sinh sống, đầu tư hấp dẫn nhất ở khu vực này.