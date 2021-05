The Sun Tower, tòa nhà văn phòng mang tính biểu tượng trong khu phức hợp Grand Marina

The Sun Tower nằm bên bờ sông Sài Gòn tại góc đường Tôn Đức Thắng và Nguyễn Hữu Cảnh và được kết nối trực tiếp với ga tàu Bason. Dự án dự kiến sẽ được chính thức khởi công trong tháng 5.2021 và hoàn thành vào năm 2023. Hiện các hoạt động thi công của tòa nhà The Sun Tower đã bắt đầu được triển khai dưới sự quản lý và giám sát xây dựng của Mace - đơn vị đã có kinh nghiệm với nhiều dự án, tòa nhà biểu tượng trên thế giới như The Shard (London, UK), Jumeirah Beach Residence (Dubai, UAE).

Hình ảnh công trình đang xây dựng của Sun Tower, nằm trong khu phức hợp Grand Marina, Saigon Ảnh: Masterise Homes

Theo Masterise Homes - đơn vị phát triển khu phức hợp Grand Marina cho biết The Sun Tower sẽ có tổng diện tích sàn trên 106.000 m², bao gồm diện tích văn phòng hạng A và diện tích thương mại cao cấp - đưa tòa nhà này vào danh sách các tòa nhà văn phòng - thương mại có quy mô lớn bậc nhất TP.HCM.

Theo JLL Việt Nam, tính đến hết quý 1/2021, tổng diện tích văn phòng hạng A khá hạn chế chỉ đạt khoảng 300.000 m² - chiếm khoảng 11% tổng nguồn cung mặt bằng văn phòng tại TP.HCM. Trong khi đó, tỷ lệ lấp đầy văn phòng hạng A đang ở mức 87,6%, cho thấy nhu cầu về văn phòng cao cấp tại thành phố trung tâm kinh tế của cả nước đang khá lớn.

Tổng nguồn cung mặt bằng văn phòng TP.HCM Ảnh: JLL Việt Nam

Do quỹ đất trong trung tâm hạn chế, thị trường TP.HCM từ nhiều năm nay không có tòa nhà văn phòng hạng A quy mô lớn tại quận 1. Vì vậy The Sun Tower dự kiến sẽ được thị trường chào đón một cách tích cực, đặc biệt với ưu thế kết nối trực tiếp với tuyến metro qua ga Ba Son nằm liền kề với dự án, cạnh sông Sài Gòn quận 1. Theo quy hoạch, sẽ có 2 trên 5 lối lên xuống ga Ba Son nằm trong khuôn viên khu phức hợp Grand Marina. Hiện ga Ba Son đang được nhanh chóng hoàn thiện để hoàn thành vào cuối tháng 5 và sẵn sàng cho những đoàn tàu metro đầu tiên chạy thử vào tháng 7.2021.

Với vị trí đắc địa hiếm có cùng kết nối giao thông lý tưởng, The Sun Tower dự kiến sẽ trở thành nơi tụ hội của những công ty đa quốc gia và tập đoàn hàng đầu Việt Nam, là mô hình lý tưởng cho dự án văn phòng hiện đại cao cấp tại Việt Nam. The Sun Tower đồng thời đặt mục tiêu đạt chứng chỉ LEED Gold (chứng chỉ về tòa nhà xanh của Hội đồng tòa nhà xanh của Mỹ - U.S Green Building Council).

Phối cảnh của The Sun Tower nằm bên sông Sài Gòn Ảnh: Masterise Homes

Bên cạnh diện tích văn phòng, The Sun Tower còn sở hữu gần 20.000 m² diện tích thương mại cao cấp, dự kiến sẽ thu hút những thương hiệu hàng đầu thế giới và các tiện ích mua sắm, giải trí và ăn uống sang trọng, phục vụ cho khối văn phòng cũng như các cư dân căn hộ hàng hiệu của Grand Marina, Saigon. Sự kết hợp của The Sun Tower và 8 tòa tháp căn hộ hàng hiệu cùng bến du thuyến và diện tích cảnh quan mang đậm dấu ấn lịch sử và văn hóa hứa hẹn sẽ đưa Grand Marina trở thành một quảng trường mới của TP.HCM, tâm điểm kinh tế và văn hóa của thành phố.