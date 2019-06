Thể thao, thời thượng cùng Toyota Fortuner mới

Ngay trong những ngày đầu tháng 6, Toyota Việt Nam bất ngờ giới thiệu Fortuner mới lắp ráp trong nước tại nhà máy Toyota ở Vĩnh Phúc, đánh dấu sự trở lại của mẫu SUV bán chạy hàng đầu thị trường Việt Nam nhiều năm liền. Theo đó, Fortuner mới lắp ráp tại Việt Nam có 4 phiên bản bao gồm máy dầu 2.4 MT, 2.4 AT, 2.8 AT và 1 bản máy xăng 2.7 4x2 TRD. Ngoài ra, Toyota vẫn duy trì nhập khẩu 2 phiên bản máy xăng Fortuner 2.7 AT 4x4 và 2.7 AT 4x2 từ Indonesia.

Những phiên bản lắp ráp trong nước của Fortuner vẫn tiếp tục duy trì thiết kế thể thao, cách tân theo hướng hiện đại mang tính đột phá của phiên bản nhập khẩu kể từ khi bắt đầu thế hệ mới. Giờ đây, xe sở hữu thiết kế rắn rỏi, thể thao hơn với lưới tản nhiệt, với các thanh mạ crôm lớn nối liền với cặp đèn pha Bi-LED sắc sảo vuốt ngược sang hai bên. Nhìn từ bên hông, xe cũng liền lạc, cứng cáp và hiện đại hơn với các đường gân giập nổi, la zăng cách tân cùng thiết kế khoang cửa sổ bắt mắt. Sự liền lạc này tiếp tục duy trì ở đuôi xe với cánh lướt gió, kính sau và cặp đèn hậu nối liền bằng thanh ngang mạ crôm dập chữ “Fortuner” ngay phía dưới logo Toyota.

Toyota Fortuner mới thêm hầm hố, thể thao với gói độ TRD Bên trong nội thất xe tiếp tục duy trì phong cách thiết kế hoàn toàn mới như phiên bản nhập khẩu với các chi tiết được nâng cấp về chất liệu, sự tỉ mỉ trong gia công mang lại cảm giác sang trọng, cao cấp hơn hẳn. Đặc biệt, đầu DVD và camera lùi giờ đây đã được phổ cập trên tất cả phiên bản bao gồm cả hai bản máy dầu số sàn và số tự động 2.4 lít. Bên trong nội thất xe tiếp tục duy trì phong cách thiết kế hoàn toàn mới như phiên bản nhập khẩu với các chi tiết được nâng cấp về chất liệu, sự tỉ mỉ trong gia công mang lại cảm giác sang trọng, cao cấp hơn hẳn. Đặc biệt, đầu DVD và camera lùi giờ đây đã được phổ cập trên tất cả phiên bản bao gồm cả hai bản máy dầu số sàn và số tự động 2.4 lít.

Đáng chú ý, với phiên bản “độ” Toyota Fortuner TRD, phong cách thể thao thời thượng còn được nâng tầm với lưới tản nhiệt mới, la zăng 18 inch góc cạnh, ốp cản trước, cản sau khác biệt cùng logo TRD hai bên sườn và màu sơn trắng ngọc trai cao cấp, thời trang. Những thay đổi kể trên mang đến cái nhìn tươi mới, thể thao hơn cho Fortuner nhằm chinh phục những khách hàng thích sự khác biệt.

Đó cũng là trường hợp của anh Thắng (Hà Nội) khi quyết tâm sở hữu phiên bản Fortuner 2.7 4x2 động cơ xăng TRD vì thích sự khác biệt của xe được giới thiệu trên báo. Trước đó, anh Thắng đã được lái thử xe Fortuner và thấy rất ưng. “Khi đi thử và đánh lái tránh chướng ngại vật trên đường, tôi thấy ổn. Xe chạy ổn định, cảm giác an toàn, chắc chắn, không giống những lời đồn trước đây. Đúng là trăm nghe không bằng một lần thử lái” - anh Thắng chia sẻ. Mặc dù phiên bản TRD đến tháng 9 mới xuất xưởng tại Việt Nam, anh Thắng vẫn đặt cọc và chấp nhận chờ thêm.

Sự trở lại sản xuất trong nước cùng những cải tiến mới cho thấy những nỗ lực đáng ghi nhận của Toyota trong việc biết lắng nghe, thay đổi và đa dạng hóa lựa chọn cho người tiêu dùng.

Khoang nội thất Toyota Fortuner mới được đầu tư, tinh tế và cao cấp hơn Trên thực tế sự thay đổi này đã diễn ra cách đây vài năm, đặc biệt kể từ khi thế hệ mới của Innova và Fortuner được ra mắt. Những mẫu xe Toyota Việt Nam giới thiệu gần đây không chỉ thể thao, hiện đại hơn mà còn sở hữu nhiều trang bị tiện nghi hơn, đặc biệt là an toàn và hỗ trợ vận hành. Sự thay đổi này không chỉ giúp Toyota duy trì vị trí dẫn đầu ở một số phân khúc mà còn giúp những mẫu xe được đánh giá cho tầng lớp trung niên như Vios, Innova, Camry, Fortuner tiếp cận nhiều khách hàng trẻ, năng động hơn. Trên thực tế sự thay đổi này đã diễn ra cách đây vài năm, đặc biệt kể từ khi thế hệ mới của Innova và Fortuner được ra mắt. Những mẫu xe Toyota Việt Nam giới thiệu gần đây không chỉ thể thao, hiện đại hơn mà còn sở hữu nhiều trang bị tiện nghi hơn, đặc biệt là an toàn và hỗ trợ vận hành. Sự thay đổi này không chỉ giúp Toyota duy trì vị trí dẫn đầu ở một số phân khúc mà còn giúp những mẫu xe được đánh giá cho tầng lớp trung niên như Vios, Innova, Camry, Fortuner tiếp cận nhiều khách hàng trẻ, năng động hơn.

Sự cấp tiến, thay đổi vì khách hàng cũng được thể hiện rõ qua quá trình nỗ lực đưa Fortuner trở lại sản xuất trong nước của hãng xe Nhật Bản tại Việt Nam nhằm chủ động hơn về nguồn cung, đáp ứng được nhu cầu của khách Việt. Sự trở lại của mẫu xe bán chạy như Fortuner cũng góp phần không nhỏ trong việc tăng sản lượng lắp ráp trong nước của Toyota tại Việt Nam. Bằng chứng là Fortuner đã đánh dấu mốc 500.000 xe Toyota được sản xuất tại nhà máy ở Vĩnh Phúc sau hơn 20 năm có mặt tại Việt Nam.