Thị trường ô tô cũ bớt ‘rầu’ trong tháng 'ngâu'

Tuy nhiên, theo thống kê của Chợ Tốt Xe, số lượng người tìm mua xe vẫn tăng 10% so với tháng ngâu năm ngoái dù chịu tác động của dịch Covid -19. Trong giai đoạn tháng ngâu, số lượng khách tìm kiếm xe vẫn rất nhộn nhịp hơn cả thời gian trước đó với tâm lý săn xe khuyến mãi, giảm giá. Đại diện trang Chợ Tốt Xe nhận xét, có thể thêm lý do người tìm mua xe trong tâm thế sẵn sàng quay trở lại guồng kinh doanh , sản xuất sau dịch. Số lượng khách tìm mua xe tăng 8% so với tháng trước, tuy nhiên, số lượng khách liên hệ mua xe lại giảm 5%, có lẽ vì tránh “ngâu”.