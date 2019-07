Thị trường quận 2 dẫn đầu về nhu cầu cho thuê căn hộ

Trong đó, xu thế "săn" căn hộ gần khu trung tâm TP.HCM để cho thuê vẫn đang tăng mạnh. Và khu đô thị mới Thủ Thiêm hiện là tâm điểm sáng với hạ tầng đồng bộ, hiện đại, các dự án lớn đổ bộ ngày càng nhiều, thiết kế mang màu sắc riêng và loạt tiện ích chuẩn quốc tế.

Cùng quan điểm với JLL tỷ suất lợi nhuận từ thị trường căn hộ cho thuê tại TP.HCM luôn ở mức 7-8%, cao nhất nước và nằm trong top của khu vực. Đây là nguyên nhân khiến thời gian gần đây nhiều nhà đầu tư nhắm đến việc mua căn hộ cho thuê dài hạn thay vì lướt sóng như trước đây.

Rome by Diamond Lotus tại giao lộ Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống

Điển hình như dự án Rome by Diamond Lotus của Phúc Khang Coporation đang có lượng giao dịch rất lớn, trong đó một lượng lớn khách hàng mua đầu tư cho thuê. Rome by Diamond Lotus nằm ngay mặt tiền giao lộ Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống - tương lai sẽ có thêm một nhà ga tuyến metro số 2 cũng ghi nhận số lượng nhà đầu tư mua cho thuê khá lớn. Được biết, các căn hộ tại đây được phân phối với mức giá từ 3,9 tỉ đồng/căn, thời gian thanh toán 30 tháng, đợt 1 chỉ 10% và tối đa 50% cho đến khi nhận nhà, khách hàng cũng được vay ngân hàng lên đến 20 năm. Dự án được phát triển trên các giá trị: Kiến trúc di sản trường tồn với thời gian mang đậm chất La Mã thành Rome (Italy), thiết kế nội thất phong cách Boutique tinh tế phù hợp sở thích đại đa số người dùng, đầy đủ 26 tiện ích nghỉ dưỡng đẳng cấp như hồ bơi khoáng mặn vô cực tràn bờ 1.100 m, vườn La Mã 3.000 mđầu tiên tại Thủ Thiêm... cùng các tiêu chuẩn Xanh và An gồm UL (Hoa Kỳ), LEED (Hoa Kỳ), Green Mark (Singapore), Lotus (Việt Nam).