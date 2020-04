Thợ xây, đầu bếp, nhân viên nhà hát… đều ra đồng hái rau quả

Dân địa phương trên khắp nước Anh đã đồng ý ra đồng hái rau quả khi nhân công nước ngoài, vốn là “xương sống” của lực lượng làm nông ở Anh, không thể sang làm việc do dịch Covid-19. Liên đoàn Nông dân Quốc gia của Anh (NFU) cho biết cần đến 70.000 - 80.000 lao động và thời gian rất gấp rút. Hiện đang vào mùa hái măng tây và dưa leo, đến tháng 5 là dâu tây, phúc bồn tử và hành lá, đến tháng 6 là các loại đậu. Thiếu nhân công có thể dẫn đến hậu quả là hàng triệu tấn rau quả không hái kịp sẽ hư thối trên cánh đồng.

Suốt một thập niên qua, ngành nông nghiệp Anh gần như phụ thuộc hoàn toàn vào lực lượng nhân công mùa vụ đến từ các nước thành viên EU như Romania và Bulgaria vì việc nhà nông vốn ngắn hạn và người lao động ở Anh không muốn làm. Từ trước khi các chính phủ ban hành lệnh phong tỏa và hạn chế đi lại trong khối châu Âu để hạn chế lây lan dịch Covid-19, nông dân Anh đã phải vất vả xoay sở để tuyển dụng lao động do điều kiện nhiêu khê hơn do Anh quyết định ra khỏi EU.

Tình trạng khủng hoảng vì Covid-19 càng gây khó khăn cho việc tiếp nhận nguồn nhân công nước ngoài. Tuy nhiên, cũng chính dịch bệnh đang tạo nên một lực lượng lao động hùng hậu do công nhân bị mất việc, sinh viên được nghỉ học và tù nhân ít nguy hiểm được trả tự do. Nhằm giải quyết một công đôi việc, chính phủ Anh đã phát động chiến dịch "Đảm bảo cái ăn cho quốc gia" (Feed the nation) kêu gọi những người đang mất việc tạm thời ra đồng hái rau quả.