Thời trang Tết vào mùa

Chỉ còn hơn 10 ngày nữa đến Tết Tân Sửu và nhiều người đã kịp sắm những bộ cánh mới để chờ ngày dạo phố, chúc tết ông bà bố mẹ. Thị trường thời trang năm nay nhìn chung đa dạng, đáp ứng nhiều thị hiếu khác nhau.

Từ phong cách “bánh bèo”, ngọt ngào...

Những mẫu váy nhiều tầng, “bánh bèo” và ngọt ngào vẫn được nhiều bạn gái yêu thích. Trong đó, thiết kế với chi tiết bèo nhún bồng bềnh, yêu kiều là một trong các trào lưu đang siêu "hot" và thu hút nhiều cô gái trẻ.

Giá các sản phẩm thời trang năm nay không thay đổi so với dịp tết năm 2020 nhưng công ty phải có nhiều thiết kế, mẫu mã hơn để cho khách hàng lựa chọn. Trong đó sẽ đưa ra nhiều sắc màu tươi sáng, trẻ trung như đỏ, vàng, xanh bạc hà, tím… Ông Lê Viết Thanh Vân Trang, sinh viên năm cuối đại học tại TP.HCM, chia sẻ luôn thích những chiếc váy, đầm màu sắc nhẹ nhàng theo phong cách nữ tính, được may từ chất liệu mềm, rủ như voan, xếp ly, ren… Và với một sinh viên chưa đi làm, chưa có nhiều tiền thì ưu tiên để mua quần áo của Vân Trang là ở chợ, những cửa hàng có giảm giá. Vì nếu chịu khó lựa chọn, phối đồ thì vẫn có được những bộ cánh tươm tất cho những ngày vui xuân với giá chỉ từ 200.000 - 300.000 đồng/bộ. Thậm chí, Vân Trang khoe mới tìm được một chiếc đầm giảm giá 50% chỉ còn 150.000 đồng nhưng vẫn đúng "gu".

Trong khi đó, Thu, một cô gái trẻ đang đi làm tại TP.HCM, nhận xét váy xếp ly vẫn tiếp tục là xu hướng thời trang được yêu thích. Do chân váy xếp ly có thể phối hợp với rất nhiều đồ khác nhau như áo thun, sơ mi hoặc trong thời tiết lạnh của miền Trung có thể phối hợp với áo len cũng rất xinh xắn. Thu bật mí bạn đã có một bộ sưu tập đến 4 chiếc váy xếp ly 4 màu khác nhau trong vòng 1 năm qua và vẫn thấy tiện lợi và xinh đẹp. Bên cạnh đó, với Thu thì thời trang không thể thiếu dịp tết này vẫn là những chiếc áo thun họa tiết trẻ trung cùng với quần jean ống suôn hoặc hơi loe.

“Với thời tiết miền Trung quê em vào dịp tết se lạnh thì quần jean áo thun vẫn mang đến sự thoải mái, năng động và trẻ trung. Tất nhiên mình biết cách chọn thì vẫn xinh đẹp, nữ tính không kém những chiếc váy xếp ly”, Thu cho biết.

Nhiều cửa hàng, các chợ thời trang như Tân Bình, An Đông, Saigon Square… đã nhộn nhịp kẻ mua người bán cách nay cả tháng. Thậm chí lượng hàng bán ra của nhiều cơ sở đã tăng hơn cả dịp cuối năm trước.

Đến áo dài truyền thống

Trong khi đó, nhiều người vẫn thích có một chiếc áo dài nhân dịp tết cổ truyền. Những mẫu áo dài cách tân thì được may suôn bằng vải lụa hay thổ cẩm hoặc có hoa văn. Tuy nhiên, nếu là áo dài cách tân thì mặc với quần ống suôn. Năm nay, một số người yêu thích loại áo dài truyền thống may dài rộng theo kiểu người Huế xưa. Loại áo dài này thường được may bằng linen với nhiều màu sắc theo hướng cổ điển như xanh lá, vàng đồng, nâu đất… Áo dài linen để trơn hoặc có khi được thêu tay tỉ mỉ, tinh tế. Đồng thời, vải nhung trong nhiều năm trước thường bị chê già nhưng nay được người trẻ lựa chọn để may áo dài, hoặc may áo đầm.

Chị Hồng (ngụ Q.3, TP.HCM) - một người mê thời trang - chia sẻ nếu như những năm trước, các loại đầm, áo dài thiên về hoa lá hay nhiều họa tiết thì năm nay loại áo dài màu trơn, đơn sắc được ưa chuộng hơn. Còn với những người có cá tính thì sẽ chọn áo dài nhung hay linen vẽ tay, ít bị “đụng hàng” khi xuống phố.

Những chiếc áo dài này thường được bán tại nhiều cửa hàng chuyên về thiết kế riêng và giá rất cao. Ví dụ một bộ áo dài linen thêu tay có khi lên đến 7 - 8 triệu đồng, hơn gấp đôi, gấp ba một bộ áo dài lụa thông thường. Với sản phẩm áo dài thì các nhãn hàng thời trang trong nước, các thương hiệu riêng luôn chiếm ưu thế.

Nguyệt Hằng, một chuyên gia trang điểm và tư vấn thời trang cá nhân tại TP.HCM, cho rằng bản thân ưu tiên chọn đồ đơn sắc hơn. Bởi đồ đơn sắc dễ phối đồ cùng phụ kiện. Vì trong dịp tết, nếu tới những không gian đầy màu sắc như hội hoa xuân, đường hoa thì bộ đồ đơn sắc sẽ hài hòa hơn mà vẫn giúp chị em rạng rỡ, xinh tươi.

“Dịp tết này áo dài nhung hay đầm nhung may đơn giản, suôn rộng được nhiều người lựa chọn và cũng có nhiều màu sắc rực rỡ, không hề già, nhất là khi mình biết cách phối với phụ kiện phù hợp. Áo dài truyền thống là xu hướng được ưa chuộng và chỉ cách tân nhẹ như tay phồng, tay ngắn và mặc với quần ống suôn. Đã hết giai đoạn mặc áo dài với quần ôm, quần ống túm hay váy cách điệu”, Nguyệt Hằng nói.

Sắc đỏ cổ truyền vẫn được ưu tiên

Với nhiều người thì khó thay đổi phong cách ăn mặc chỉ vì dịp tết, nhưng một chiếc đầm đỏ, một chiếc áo dài đỏ luôn được ưu tiên trong những ngày này. Lam Thư là một bà mẹ trẻ của 2 con gái chỉ mới ở tuổi mẫu giáo và dù ngày thường cô không bao giờ mặc màu đỏ nhưng cũng vừa tậu 3 bộ áo dài đỏ truyền thống cho cả 3 mẹ con để “diện” vào ngày mùng 1 tết. Theo Lam Thư, nhìn mọi người xúng xính áo dài đỏ vào ngày tết, đi chùa hay đi đường hoa nhìn rất tươi nên cô cũng quyết định phá lệ để mua cho cả 3 mẹ con. Đó là chưa kể theo quan niệm của rất nhiều người VN, màu đỏ là màu tượng trưng cho sự may mắn, tươi mới và mang lại cảm giác hưng phấn, vui vẻ. Vì vậy, sẽ không ngạc nhiên khi bất kỳ cửa hàng thời trang nào những ngày cận tết cũng trưng bày nhiều sản phẩm với sắc màu đỏ nổi bật này. Thậm chí với chị Hoa, ngoài 40 tuổi, cũng đã kịp mua một chiếc đầm đỏ của một thương hiệu thời trang trong nước đang được giảm giá 30% chỉ còn 390.000 đồng để “lấy hên” đầu năm...

Chuyên gia tư vấn thời trang cá nhân Nguyệt Hằng cũng cho rằng “trend” (xu hướng) màu sắc thời trang năm nay là vàng và xám ghi. Hiện nhiều bộ sưu tập mới đã bắt đầu ra những sản phẩm có màu sắc này. Tuy nhiên khi đến dịp Tết cổ truyền của người Việt thì những màu nổi như đỏ tươi, hồng cánh sen, xanh lá cây, cam tươi… vẫn được ưa chuộng. Nhiều chị em bất kể trẻ hay lớn đều không ngại ngần thử một chiếc đầm, một bộ áo dài rực rỡ cho những ngày xuân.

Ông Lê Viết Thanh, Giám đốc nhãn hàng K&K Fashion, cho hay thị trường thời trang mùa cuối năm đã nhộn nhịp từ cuối năm dương lịch đến nay. Mặc dù bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 nhưng hiện doanh số bán ra của hệ thống này đã phục hồi khoảng 90% so với thời điểm trước khi có đại dịch.

Hiện nay, thị trường thời trang của VN đã thay đổi rất nhanh. “Gu” thời trang của khách hàng ngày càng trẻ hơn. Nếu như trước đây nhiều người sẽ quan tâm về giá và chất liệu đầu tiên khi đi mua quần áo thì đến nay đã có sự thay đổi mạnh.