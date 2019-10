Thu gần 2,5 tỉ USD từ bán túi xách, ô dù

Số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan cho thấy, kim ngạch xuất khẩu túi xách, va li , mũ và ô dù của Việt Nam trong tháng 8 đạt 333,42 triệu USD, giảm 1,3% so với tháng trước đó nhưng tăng 13,4% so với cùng tháng năm 2018. Tính lũy kế hết tháng 8, xuất khẩu mặt hàng này của Việt Nam đạt gần 2,48 tỉ USD, tăng gần 11% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, thị trường Mỹ chiếm gần 47% kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng trên của Việt Nam trong tháng 8. Tính đến cuối tháng 8, xuất khẩu túi xách, va li, ô dù… sang Mỹ đạt gần 1,1 tỉ USD, tăng hơn 27,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Xét về mức độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu, nhóm hàng túi xách, va li, mũ và ô dù trong 8 tháng của năm nay tăng mạnh tại một số thị trường so với cùng kỳ. Chẳng hạn, Malaysia nhập nhóm hàng này từ Việt Nam tăng gần 86%, lên hơn 11,55 triệu USD, Na Uy tăng gần 47%, lên gần 4,29 triệu USD hay Thụy Điển tăng gần 44% lên hơn 17,47 triệu USD. Xuất sang Nhật Bản 8 tháng đạt 269,64 triệu USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước. Xuất sang Hà Lan tuy tháng 8 giảm gần 17% so với tháng 7, nhưng tính chung 8 tháng lượng giảm không đáng kể, chiếm gần 7% tổng kim ngạch nhóm hàng. Xuất sang Đức trong 8 tháng lên 124,6 triệu USD, tăng gần 14% so với cùng kỳ năm trước…

Tuy nhiên, số liệu cũng cho thấy, xuất khẩu va li, túi xách, ô dù sang một số thị trường khác giảm mạnh. Xuất sang Séc giảm đến 52% so với cùng kỳ, đạt 2,32 triệu USD, xuất sang Úc giảm hơn 42% đạt 22,5 triệu USD, sang Đan Mạch giảm 22% đạt 4,6 triệu USD…