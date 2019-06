Thu hồi dự án bệnh viện 1.600 tỉ đồng

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Bình quyết định thu hồi toàn bộ diện tích cấp cho dự án với hơn 15.000 m2 vì lý do Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Bình An thực hiện dự án chậm tiến độ trên 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư. Diện tích đất thu hồi được giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở TN-MT quản lý.

UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Bình An bàn giao bản gốc 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AO 122170 và AP 004815 cho Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở TN-MT; bàn giao lại đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất. Và thanh lý tài sản trên đất của dự án đầu tư trong vòng 12 tháng. Ngoài ra, Sở KH-ĐT thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án.

Dự án được khởi công xây dựng vào cuối năm 2011, dự kiến được đưa vào hoạt động trong năm 2014 nhưng chỉ mới xây được phần thô 1 khối nhà hơn 1 tầng dở dang. Theo quy mô dự án đưa ra khi khởi công, bệnh viện được xây dựng theo công nghệ 3D chống nóng, chống cháy gồm có nhà 7 tầng, 21 khoa lâm sàng và cận lâm sàng với 250 giường bệnh; có 6 thang máy và 6 phòng phẫu thuật theo tiêu chuẩn châu Âu; có các công trình phụ trợ như xưởng chế biến nước lọc vô trùng, xưởng xử lý chất thải, lò thiêu, nhà tang lễ; sân thượng của bệnh viện được thiết kế cho trực thăng đậu… với tổng kinh phí đầu tư 1.600 tỉ đồng.