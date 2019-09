Thu hút đầu tư: Xã hội hóa đầu tư nghĩa trang

Nhiều nhà đầu tư đã đề xuất 7 năm trước Tại cuộc họp Hội đồng Kiến trúc - quy hoạch TP.Đà Nẵng ngày 19.10.2012, ông Nguyễn Bá Thanh (lúc này là Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng) chủ trì đã cho biết từng từ chối 4 dự án xin đầu tư xây nghĩa trang cao cấp theo mô hình nghĩa trang – công viên. Các nhà đầu tư vào Đà Nẵng lúc này đã nhìn thấy tiềm năng đầu tư, nhu cầu của một bộ phận người dân muốn mua đất nghĩa trang theo cụm, phân khu cho gia tộc, hoặc cần không gian an táng rộng rãi theo nhu cầu tín ngưỡng, tâm linh. Các nhà đầu tư đã đề xuất đầu tư xã hội hóa nghĩa trang với cảnh quan đẹp, trồng nhiều cây cảnh, thảm cỏ, mỗi ngôi mộ trên 10m2 (các ngôi mộ thông thường chỉ bố trí khoảng 6m2), có người dọn vệ sinh, bảo vệ... Mỗi ngôi mộ được bán vài chục triệu đồng, mức giá khá cao so với thời điểm đó. Tuy nhiên, do nhận thấy địa phương đang thiếu đất nghĩa trang, người dân đa phần còn khó khăn, các nghĩa trang liệt sĩ cùng bình dị… nên lãnh đạo TP.Đà Nẵng cho rằng đầu tư mô hình nghĩa trang – công viên lúc đó chưa phù hợp. Cũng vào thời điểm năm 2012, đã có một khu nghĩa trang nội bộ tại xã Hòa Sơn (H.Hòa Vang) đã bố trí mỗi ngôi mộ 9m2 và lên kế hoạch thí điểm nghĩa trang - công viên, thiết kế tượng đài, hồ nước, cây cảnh, nhà nghỉ chân… Tuy nhiên, với quan điểm đặt ra từ cuộc họp Hội đồng Kiến trúc - quy hoạch, dự án đã điều chỉnh, tạm dừng một số hạng mục.

Nguyễn Tú