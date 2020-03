Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu giảm 150 tỉ đồng mỗi ngày

Đáng chú ý, số thu ngân sách toàn ngành hải quan tính hết tháng 2 đạt 49.700 tỉ đồng, giảm 7,87% (giảm khoảng 4.234 tỉ đồng) so cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, bình quân mỗi ngày trong 2 tháng đầu năm, ngành thu nộp ngân sách 1.308 tỉ đồng, trong khi cùng thời điểm, bình quân mỗi ngày trong 2 tháng đầu năm 2019 thu 1.458 tỉ đồng, giảm 150 tỉ đồng/ngày.

Nguyên nhân của việc giảm thu do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Hầu hết kim ngạch xuất nhập khẩu của các mặt hàng đóng góp số thu lớn đều giảm so với tháng trước như máy móc, thiết bị, sắt thép, xăng dầu, quặng...

Trong tháng 2, các nhóm hàng nhập khẩu chủ lực tiếp tục giảm mạnh: 2 tháng lượng xăng dầu nhập khẩu cũng giảm 20% về lượng và giảm 22,8% về trị giá; ô tô nguyên chiếc các loại ước đạt 6.000 chiếc, tăng 40,2% và trị giá là 134 triệu USD, tăng 21% so với tháng trước, nhưng giảm mạnh 60% về lượng và giảm hơn 57% về trị giá so với tháng 2.2019. Đặc biệt, xuất khẩu quặng các loại trong tháng 2 giảm 10,3% về lượng và giảm 65,3% về trị giá so với tháng 1, so cùng thời điểm năm ngoái, lượng quặng xuất khẩu tăng 42,6% về lượng nhưng trị giá ước tính giảm 9,7%.