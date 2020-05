Thu nội địa, xuất khẩu sụt giảm mạnh

Đáng chú ý, thu nội địa tháng 4 chỉ ước đạt 72.500 tỉ đồng, giảm gần 1/4 so với số thu tháng 3 và chỉ bằng 65% mức cùng kỳ năm 2019. Lũy kế thu 4 tháng đạt 408.760 tỉ đồng, bằng 32,3% dự toán, giảm 3,7% so cùng kỳ năm 2019 (cùng kỳ năm 2019 đạt 36,2% dự toán, tăng 13,8%).

Đối với thu từ xuất nhập khẩu, tháng 4 ước đạt 13.900 tỉ đồng, giảm khoảng 5.800 tỉ đồng so tháng trước. Lũy kế thu 4 tháng ước đạt 63.900 tỉ đồng, bằng 30,8% dự toán, giảm 19% so với cùng kỳ năm 2019. Ước tính cả nước có 47/63 địa phương thu nội địa đạt trên 30% dự toán, trong đó 32 địa phương thu đạt trên 34% dự toán; 28/63 địa phương thu cao hơn so cùng kỳ; 35/63 địa phương thu thấp hơn so cùng kỳ.