Thu thuế tại TP.HCM giảm hơn 12,3%

Trong 6 tháng đầu năm, tổng thu thuế nội địa trên địa bàn TP.HCM đạt hơn 116.225 tỉ đồng, tương đương 40% dự toán năm 2020 và giảm 12,37% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức thu thấp nhất trong những năm qua. Diễn biến thu có xu hướng ổn định 3 tháng đầu năm và giảm từ tháng 4, trùng với thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp và thực hiện giãn cách xã hội . Trong đó, thu từ dầu thô 6.376 tỉ đồng, đạt 52,26% dự toán, giảm 47,42% so với cùng kỳ; thu nội địa trừ dầu, xổ số kiến thiết, tiền sử dụng đất, lợi nhuận còn lại trong 6 tháng được 103.255 tỉ đồng, đạt 39,62% dự toán năm 2020 và giảm 9,33% so với cùng kỳ năm 2019.