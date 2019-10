Thú vị cuộc thi Hoa hậu Bò sữa Mộc Châu

Hơn 1 tỉ đồng tiền thưởng

Ngày 15.10, Hội thi Hoa hậu Bò sữa Mộc Châu do Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu (Mộc Châu Milk) tổ chức, có chủ đề Thiên đường bò sữa trên đất Việt, với ý nghĩa tôn vinh thiên nhiên và con người Mộc Châu, hướng đến đẩy mạnh việc phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, đảm bảo an toàn dịch bệnh.

Tại vòng chung kết, 106 “thí sinh” của 70 “ông bầu” đã tham gia tranh tài. “Nàng bò” mang số hiệu 16316 của chủ hộ Lê Xuân Tiến xuất sắc giành ngôi Hoa hậu Bò sữa Mộc Châu 2019 một cách thuyết phục khi sở hữu ngoại hình đẹp, khỏe khoắn, cho lượng sữa lên đến 15.168 kg/năm, trình diễn duyên dáng trên sân khấu. Trước khi ẵm ngôi vị cao nhất tại vòng chung kết năm nay, “nàng bò” 16316 đã chiến thắng hàng chục ngàn “nàng bò sữa” trên cao nguyên Mộc Châu qua các vòng sơ tuyển ngặt nghèo.

Các "thí sinh" tự tin trình diễn duyên dáng tại vòng thi chung kết Mộc Châu Milk Ngoài niềm vui chiến thắng, Hoa hậu Bò sữa Mộc Châu 2019 đã đem về cho "bầu" Tiến nhiều phần thưởng lớn, có tổng giá trị lên tới 70 triệu đồng. Trong khi đó, ban tổ chức cũng trao các giải thưởng khác cho các "nàng bò" đoạt giải và tất cả các "thí sinh" tham gia vòng thi chung kết, tổng trị giá lên tới 1 tỉ đồng.

Ngày hội của người nuôi bò

Để “thí sinh” của mình đạt thành tích cao nhất trong vòng thi chung kết, trước đó nhiều tháng, các ông chủ của 548 trang trại tại cao nguyên Mộc Châu đã bắt tay tuyển chọn những nàng bò có ngoại hình đẹp, cơ thể khỏe mạnh, kết cấu cơ thể cân đối hài hòa, bốn chân vững chắc, tầm vóc to lớn, đặc biệt các chỉ tiêu về sinh trưởng, sản xuất sữa nổi trội hơn các con bò khác. Các “nàng bò” sau đó được nuôi dưỡng và chăm sóc với chế độ đặc biệt: được ăn thức ăn giàu dinh dưỡng, tắm rửa, chải chuốt bộ lông sạch và bóng, được nghe nhạc và massage bằng máy... Ngoài áp dụng những tuyệt kỹ để huấn luyện các “nàng bò” kỹ năng trình diễn, các “ông bầu” còn thi triển những “bí kíp gia truyền” để sản lượng sữa của “thí sinh” đạt đúng điểm rơi, cho lượng sữa “khủng” trong ngày thi chung kết.

Chiều 14.10, các “nàng bò” được tập kết tại sân vận động thị trấn Mộc Châu. Ngay từ sáng sớm 15.10, các “thí sinh” được tắm rửa sạch sẽ, chải lông bóng mượt, đeo nơ làm đẹp… trước sự ngắm nghía, trầm trồ của du khách thập phương. Bước vào thi chung kết, các “thí sinh” trải qua 2 phần thi: trình diễn và bình chọn của hàng ngàn khán giả. Từng “nàng bò” tự tin đi lại một cách duyên dáng trong tiếng nói cười, những tràng pháo tay không ngớt, tiếng nhạc xập xình vui tươi.

Các "bà bầu" làm đẹp cho "thí sinh" của mình trước khi lên sân khấu trình diễn Mộc Châu Milk Cũng trong sáng 15.10, trong khi các "nàng bò" được tân trang để lên sân khấu thì các hộ dân có bò dự thi cùng nhau thi kiến thức chăn nuôi. Trước đó, tối 14.10, Mộc Châu Milk chiêu đãi người dân và du khách đêm văn nghệ đặc sắc với nhiều ca sĩ đang được mến mộ. "Cuộc thi chẳng khác gì ngày hội, ai nấy đều háo hức tham gia. Chúng tôi rất vui khi dắt bò đi thi", anh Đặng Văn Thắm, "ông bầu" của 4 "thí sinh" dự hội thi năm nay, chia sẻ.

Nét đẹp văn hóa đặc sắc

Hội thi Hoa hậu Bò sữa Mộc Châu năm 2019 đánh dấu năm thứ 16 liên tiếp hội thi được tổ chức. Khởi đầu từ cuộc thi “Bò sữa điển hình chất lượng cao” vào năm 2003 và được nâng tầm từ năm 2004 với tên gọi Hội thi Hoa hậu Bò sữa Mộc Châu, hội thi độc đáo này đã thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận.

Các "nàng bò" luyện tập trình diễn để có thể tự tin đi lại một cách duyên dáng trong tiếng nói cười, những tràng pháo tay không ngớt, tiếng nhạc xập xình vui tươi tại vòng thi chung kết Mộc Châu Milk Từ đó đến nay, hội thi diễn ra thường niên, không chỉ là dịp tôn vinh những người nuôi bò thượng thặng, tạo nên sân chơi bổ ích cho người lao động mà đã trở thành một nét đẹp, riêng có của cao nguyên Mộc Châu. Thông qua hội thi, Mộc Châu Milk khẳng định sự quan tâm, đồng hành cùng nông dân, trân trọng những nỗ lực lao động và đóng góp của những người nông dân cho xã hội. Bên cạnh đó, hội thi còn là nơi để các hộ nông dân giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và có cơ hội tiếp cận với tiến bộ kỹ thuật, công nghệ chăn nuôi tiên tiến. Qua đó, phát động phong trào thi đua mạnh mẽ giữa các đơn vị chăn nuôi, góp phần phát triển thương hiệu giống bò sữa và các sản phẩm sữa tươi Mộc Châu, đóng góp vào sự phát triển ngành chăn nuôi bò sữa một cách bền vững.

Hội thi Hoa hậu Bò sữa Mộc Châu đã gây được tiếng vang lớn, thương hiệu của công ty được khẳng định và người nuôi bò cũng được “thơm lây” khi lợi ích từ việc nuôi bò sữa ngày một nhiều lên. Ông Trần Công Chiến, Tổng giám đốc Mộc Châu Milk, “cha đẻ” của cuộc thi độc đáo này, chia sẻ: “Vượt lên trên cả ý nghĩa của một cuộc thi, Hội thi Hoa hậu Bò sữa Mộc Châu đã trở thành một nét đẹp văn hóa đặc sắc và là ngày hội được mong chờ nhất của vùng đất Mộc Châu”.