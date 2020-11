Thuận An đón đầu làn sóng hình thành đô thị vệ tinh quanh TP.HCM

Nguồn cung và giá BĐS đều tăng

Bất chấp diễn biến của hai đợt dịch bệnh bùng phát trong 3 quý vừa qua, giá bán các căn hộ tại Thuận An (Bình Dương) vẫn liên tục nhảy múa và thiết lập những mặt bằng mới. Cụ thể, một dự án phức hợp quy mô 1.000 căn hộ tọa lạc tại Thuận An, Bình Dương do chủ đầu tư đến từ TP.HCM phát triển đang chào giá ở ngưỡng 37 triệu đồng mỗi m², chưa bao gồm VAT. Cũng tọa lạc ngay thành phố này, một dự án quy mô 800 căn chào bán với giá 35 - 37 triệu đồng/m² trong nửa đầu năm 2020. Nếu cộng gộp cả VAT, đơn giá mỗi m² căn hộ cao nhất Bình Dương vọt lên 36,3 - 40,7 triệu đồng mỗi m². Mức giá này đã tăng 1,6 lần so với mặt bằng căn hộ tại đây vào năm 2018 - 2019 (dao động 22-25 triệu đồng mỗi m²) và tiệm cận vùng giá trung bình tại TP.HCM (khoảng 45 triệu đồng mỗi m² theo số liệu của CBRE).

Điều đáng chú ý là mức giá căn hộ tại Thuận An không phải tăng vọt vì nguồn cung khan hiếm. Khảo sát trong năm 2020, thành phố đô thị loại II này có 11 dự án dự kiến mở bán lần đầu hoặc giai đoạn tiếp theo, với quy hơn 10.000 căn hộ. Con số này đã bằng 1/3 lượng căn hộ chào bán ra thị trường năm 2020 tại TP.HCM, theo dự báo của CBRE Việt Nam.Năm 2020, thị trường bất động sản Bình Dương chứng kiến sự đổ bộ mạnh mẽ của hàng loạt các “đại gia” địa ốc. Đón đợt sóng đổ bộ của hàng loạt tên tuổi lớn trong ngành bất động sản, theo thống kê 20.000 căn hộ từ 8 dự án sẽ được giới thiệu đến các nhà đầu tư trong năm nay. Đứng vị trí hàng đầu về nguồn cung tại “thủ phủ công nghiệp” lớn bậc nhất Việt Nam là thành phố Thuận An (gần 15.000 căn hộ), Dĩ An (gần 5.000 căn hộ), Thủ Dầu Một (gần 1.000 căn hộ). Với con số này, thị trường bất động sản Thuận An vươn lên dẫn hàng đầu Bình Dương và khu vực phía Nam trong những tháng cuối năm.

Trong quy hoạch Bình Dương đến 2030, QL13 được xác định là trục đường xương sống, trung tâm thương mại cấp vùng, thu hút những dự án căn hộ cao cấp nhất

Đón đầu xu hướng dịch chuyển về đô thị vệ tinh

Theo số liệu của UBND TP.HCM, tính đến năm 2019, thành phố có số dân đạt gần 8,9 triệu người, tăng 64.823 người so với cùng kỳ năm 2018. Trung bình 5 năm dân số thành phố tăng thêm một triệu người, tỷ trọng của dân số cơ học tăng thêm tại khu vực nội thành phát triển là 54,5% và ngoại thành là 42%.

Mật độ dân số tại thành phố trọng điểm phía Nam này vào khoảng 4.292 người/km², cao nhất cả nước. Tuy nhiên, hầu hết các quận trung tâm đều có mật độ cao gấp nhiều lần con số bình quân này, chẳng hạn như quận 4 là gần 42.000 người/km², quận 1 hơn 41.000 người/km², quận 11 là 40.830 người/km²; quận 3 là gần 38.700 người/km²… Điều này không những gây quá tải lên hệ thống hạ tầng kỹ thuật - xã hội mà còn có nguy cơ mất an ninh về mật độ dân số (theo khuyến nghị của quốc tế, mức mất an toàn là trên 8.000 người/km²).

Thuận An hiện đang tập trung các trung tâm thương mại, sân golf, bệnh viện quốc tế như: Aeon Mall, Lotte Mart, bệnh viện Becamex, sân golf Sông Bé, KCN VSIP 1, VSIP 2, Việt Hương 1…

Lyn Property - đơn vị đang phát triển dự án Anderson Park nằm ở khu vực trung tâm thành phố Thuận An (ngay mũi tàu Nguyễn Thị Minh Khai và đại lộ Bình Dương) cho biết, thành phố này không chỉ dẫn đầu về nhu cầu tìm mua căn hộ mà còn là thị trường thu hút sự quan tâm nhiều nhất của người mua bất động sản. Lượng tìm kiếm sản phẩm địa ốc tại Thuận An trong năm 2019 tăng hơn 48% so với năm 2018, cao gấp đôi so với Dĩ An và gần gấp 3 so với Thủ Dầu Một. 70% khách hàng là người mua để ở hoặc đầu tư lâu dài để cho thuê hướng đến lực lượng chuyên gia nước ngoài và lao động cấp cao.

