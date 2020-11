Thuận An ‘kích hoạt’ lợi nhuận ở phân khúc căn hộ cao cấp cho thuê

“Món hời” cho giới đầu tư

Cũng như nhiều nhà đầu tư khác, anh Tony Nguyễn ngụ tại Q.2 (TP.HCM) đang thăm dò thị trường để đầu tư vào bất động sản (BĐS). Anh cho biết: “Tôi từng nghĩ đến việc gửi tiền ngân hàng, tuy nhiên với 1,5 tỉ đồng thì mỗi tháng chỉ sinh khoảng 7 triệu đồng, trong khi đó tiền vẫn đang trượt giá”. Sau khi tìm hiểu, anh đang nhắm đến các dự án BĐS vừa có giá đầu tư tốt, vừa có khả năng sản sinh lời từ cho thuê.

Để tối đa lợi nhuận thu được hằng tháng, chị Thanh Hòa ngụ tại Bình Dương cũng vừa quyết định đầu tư vào 3 căn hộ cho thuê, đối tượng là dân trí thức, kỹ sư, chuyên gia trong và ngoài nước tại Thuận An.

Nhiều nhà đầu tư đang nhắm đến các dự án BĐS vừa có giá đầu tư ban đầu hợp lý, vừa sản sinh lợi nhuận từ mô hình cho thuê

Mô hình cho thuê nhà ở cao cấp nở rộ tại TP.HCM từ năm 2016 và hiện đang lan rộng đến tại các vùng được xem là thủ phủ công nghiệp và Thuận An cũng không nằm ngoài xu hướng này.

Theo khảo sát trên các trang đăng tin BĐS, giá thuê căn hộ cao cấp tại Q.1, Q.7 và Q.2 đang dao động từ 20 - 60 triệu đồng/tháng tùy vị trí và diện tích sử dụng. Tại Q.9 và Thủ Đức là 15 - 25 triệu đồng, còn tại các khu dân cư Thuận An (Bình Dương) có giá từ 15 - 20 triệu đồng. Nhìn chung, ở khu vực càng sầm uất, tập trung đông đúc, khả năng cho thuê càng cao và thu về lợi nhuận tốt.

Như vậy, bài toán đặt ra cho các nhà đầu tư lúc này là tìm một thị trường cho thuê sôi động với giá đầu tư ban đầu vào BĐS hợp lý.

Thuận An - Thị trường lớn cho các nhà đầu tư nhanh nhạy

BĐS TP.HCM khan hiếm nguồn cung đang khiến giới đầu tư chuyển hướng sang các đô thị vệ tinh, nơi mặt bằng giá còn mềm và thanh khoản tốt. Nằm liền kề TP.HCM, Thuận An được xem là đô thị vệ tinh chiến lược trong xu hướng giãn dân cùng các dự án hạ tầng lớn trong liên kết vùng đang được triển khai. Bên cạnh đó, nằm trong vùng tam giác kinh tế trọng điểm TP.HCM - Bình Dương - Đồng Nai, nơi đây còn là tâm điểm kết nối kinh tế vùng Đông Nam bộ.

Làn sóng lao động, chuyên gia trong và ngoài nước đến Thuận An làm việc tại các KCN, cụm CN mang đến nhu cầu về nhà ở vô cùng lớn

Thuận An sở hữu nhiều KCN lớn như VSIP, Việt Hương, Đồng An cùng các cụm CN An Phú, An Thạnh,… với hơn 2.368 doanh nghiệp và hàng trăm nghìn lao động, kỹ sư và chuyên gia nước ngoài. Những năm trở lại đây, Thuận An ngày càng thu hút nhiều doanh nghiệp nước ngoài, cùng hàng trăm chuyên gia đến làm việc và sinh sống.

Trong số những dự án được giới thiệu tại Thuận An thời gian qua, Anderson Park với quy mô 2,3 ha tọa lạc tại giao điểm “vàng” của mũi tàu Nguyễn Thị Minh Khai - ĐL Bình Dương, đang chinh phục không ít nhà đầu tư sành sỏi.

Là KĐT kiểu mẫu phát triển bởi Lyn Property - Công ty uy tín trong lĩnh vực đầu tư, phát triển BĐS, Anderson Park dành đến hơn 70% diện tích để phát triển không gian xanh cùng chuỗi tiện ích nghỉ dưỡng 5 sao đi kèm.

Cư dân Anderson Park được hưởng khoảng xanh đáng kể với 2 công viên cảnh quan trung tâm cùng lối xanh chạy bộ kết hợp với hồ cảnh quan mát lành. Chưa kể, dự án còn được tích hợp với các tiện ích chăm sóc sức khỏe đa dạng như: hồ bơi resort, khu tắm nắng, khu vui chơi trẻ em, thác nước cảnh quan, khu BBQ, sân khấu ngoài trời, khu sinh hoạt cộng đồng,... được bố trí len lõi trong khuôn viên hình thành một “vịnh xanh” đáng mơ ước cho cư dân hiện đại.

Không chỉ sở hữu ưu thế pháp lý đầy đủ, Anderson Park còn chinh phục khách hàng với mức giá hợp lý

Dự án đã được cấp phép bán các căn hộ hình thành trong tương lai thuộc Block D theo văn bản số 4247/SXD-QLN của Sở XD tỉnh Bình Dương. Trước đó, Anderson Park còn sở hữu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và Giấy phép xây dựng số 2880/GPXD. Ngoài ra, Vietcombank còn phát hành chứng thư bảo lãnh tiến độ bàn giao với các hợp đồng mua, sang nhượng căn hộ hình thành trong tương lai thuộc dự án.

Hiện căn 2PN tại dự án có giá khoảng 2,4 tỉ đồng. Vietcombank sẽ hỗ trợ cho vay lên đến 70% giá trị căn hộ trong tối đa 20 năm. Đầu tiên, khách hàng chỉ thanh toán 30% giá trị căn hộ. Tiếp theo ngân hàng sẽ giải ngân khoản vay trực tiếp cho chủ đầu tư. Người mua chỉ bắt đầu chi trả khoản vay này sau khi nhận nhà. Ngoài ra, theo Lyn Property, khách hàng còn được hưởng tổng mức ưu đãi lên đến 20%.

Là dòng căn hộ nổi trội về công năng, tiềm năng kinh doanh cho thuê của dự án còn được “kích hoạt” bởi vị trí lý tưởng tại trung tâm TP.Thuận An và liền kề các KCN VSIP, Việt Hương, Đồng An 1. Từ dự án chỉ mất 5 phút để tiếp cận các tiện ích ngoại khu hiện đại như: Lotte Mart, Aeon Mall, Bệnh viện Quốc tế Becamex, Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc, Bệnh viện Columbia, sân Golf Sông Bé...