Thuê bao VinaPhone tại An Giang trúng thưởng 1 tỉ đồng tiền mặt

Vừa qua, tại PropertyGuru Asia Property Awards 2019 (Giải thưởng Bất động sản châu Á), KIẾN Á đã được vinh danh hạng mục 'Best of the best' châu Á: Best Township Development (Dự án khu đô thị tốt nhất) dành cho LAVILA NAM SÀI GÒN.