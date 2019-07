Thuế 'ngon' nhưng không dễ 'nhằn'

Theo số liệu của Bộ KH-ĐT, EVFTA sẽ giúp kim ngạch xuất khẩu của VN sang EU tăng thêm khoảng 20% vào năm 2020, 42,7% vào năm 2025 và 44,37% vào năm 2030 so với không có hiệp định. Trong EVFTA, một số mặt hàng được kỳ vọng nhất gồm hoa quả và dệt may, thủy sản... Trong đó, rau, củ, hoa quả tươi chế biến, nước hoa quả và hoa tươi được xóa bỏ hoàn toàn thuế nhập khẩu ngay khi hiệp định có hiệu lực. Dệt may có 42,5% số dòng thuế sẽ được xóa bỏ thuế nhập khẩu ngay khi hiệp định có hiệu lực. Số còn lại sẽ được xóa bỏ thuế nhập khẩu theo lộ trình từ 3 đến 7 năm.