Thuốc nào cho cơn sốt giá mang tên Thủ Đức?

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM cũng bày tỏ sự quan ngại về thị trường nhà ở TP.HCM đang đối mặt với tình trạng lệch pha cung cầu nghiêm trọng. Tỷ lệ nguồn cung nhà ở cao cấp dư thừa và được sở hữu chủ yếu bởi các nhà đầu tư thứ cấp, trong khi thị trường 3 năm trở lại đây thiếu hụt nhà ở có giá vừa túi tiền, nhà ở thương mại giá thấp.

Dự án Metro Star tại vị trí đắc địa của Thành phố Thủ Đức

Tại cuộc Tọa đàm về thị trường bất động sản năm 2021 được tổ chúc mới đây, Giáo Sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên - Môi Trường nhận định: cuối năm 2020, cung có biểu hiện giảm hơn cầu, giá bất động sản bắt đầu tăng. Năm 2019 và 2020, do có nhiều xung đột pháp luật giữa các luật có liên quan đến thị trường bất động sản và nhiều khoảng trống trong pháp luật đất đai nên số lượng dự án được phê duyệt tại TP.HCM đã giảm đi tới 10 lần so với các năm trước 2019. Dăm ba năm tới, cung sẽ thiếu trầm trọng so với cầu, nhất là cầu trong hoàn cảnh đô thị hoá mạnh mẽ. Nhà đầu tư găm hàng chờ tăng giá, đầu cơ có thể xuất hiện đẩy lên thành sốt giá và nguy cơ bong bóng thị trường là rất lớn.