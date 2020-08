Thương hiệu Nova E&M mang các chương trình nghệ thuật đến chuỗi BĐS du lịch Novaland

Cát Tiên San là nhà thiết kế và tổ chức sản xuất các kênh truyền hình cũng như các nội dung truyền hình riêng biệt. Đơn vị chính tổ chức các chương trình: Bước nhảy hoàn vũ - Dancing With the Stars, Gương mặt thương hiệu - The Face, Hòa âm ánh sáng - The Remix, Nhân tố bí ẩn - The X Factor, Bài hát hay nhất - Sing My Song, Thần tượng Bolero - Nation’s best voice, Giọng hát Việt - The Voice, King of Rap - Thế giới Rap, …

Cát Tiên San cũng là nhà cung cấp sở hữu các kênh truyền thông hàng đầu như: VIVA NETWORK - hệ thống đa kênh, đa nội dung trên các nền tảng video YouTube, Facebook và hệ thống các mạng xã hội khác; SAOSTAR - Tạp chí điện tử với nội dung tổng hợp với thế mạnh về giải trí, kênh thông tin thu hút hàng triệu độc giả online mỗi ngày; VMELODY - công ty đào tạo và tạo điều kiện phát triển nghề nghiệp cũng như sự nổi tiếng của rất nhiều nghệ sĩ trong nhiều lĩnh vực khác nhau.