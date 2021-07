Thủy điện Buôn Kuốp nỗ lực đảm bảo sản xuất trong cao điểm mùa khô Tây nguyên

Sản lượng điện sản xuất của các nhà máy thủy điện (NMTĐ) thuộc Công ty Thủy điện Buôn Kuốp (thuộc Tổng Công ty Phát điện 3 - EVNGENCO 3) lũy kế 6 tháng đầu năm 2021 đạt là 808.615 kWh, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2020 và đạt 87% kế hoạch 6 tháng đầu năm Tổng công ty giao. Kết quả đạt được là nỗ lực rất lớn của công ty trong tình hình tăng trưởng phụ tải của hệ thống điện giảm mạnh bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19 và lưu lượng nước về thấp ở các NMTĐ khi đang trong cao điểm mùa khô ở Tây nguyên.

Người lao động Công ty thủy điện Buôn Kuốp đảm bảo công tác vận hành tại các nhà máy điện

Trước làn sóng thứ 4 của dịch bệnh Covid-19 ở nước ta và tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp luôn sẵn sàng các kịch bản, phương án nhằm bảo đảm vận hành an toàn các NMTĐ trong bối cảnh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19. Mặc dù chưa kích hoạt phương án cắm trại tập trung, nhưng Công ty đã yêu cầu các phân xưởng vận hành chuẩn bị lực lượng đủ 3 kíp trực để sẵn sàng kích hoạt phương án cách ly tại các nhà máy khi có tình huống dịch bệnh phức tạp và đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, hệ thống thông tin liên lạc, hậu cần, sẵn sàng thực hiện việc cách ly để vận hành các nhà máy với mục tiêu đảm bảo các tổ máy khả dụng, sẵn sàng huy động theo phương thức của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia. Riêng trong thời điểm diễn ra bầu cử Đại biểu quốc hội và HĐND các cấp (ngày 23.5.2021), công ty đều bố trí lực lượng ứng trực đảm bảo xử lý nhanh sự cố phát sinh, luôn chủ động trong mọi tình huống, góp phần đảm bảo nguồn điện cho công tác bầu cử ở các địa phương đồng thời toàn thể CBCNV tham gia trực đều được thực hiện quyền bầu cử đầy đủ.

Được sự quan tâm của địa phương, hiện đã có 30/236 (13%) CBCNV của Công ty được tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19, trong đó ưu tiên cho lực lượng trực tiếp điều hành, sản xuất điện như Trưởng ca vận hành, Tổ trưởng, Kỹ sư các tổ sửa chữa, Cán bộ phụ trách công tác PCTT&TKCN. Bên cạnh đó, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đã triển khai và hoàn thành công tác bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ thiết bị, công trình các nhà máy theo đúng kế hoạch 6 tháng đầu năm 2021, nâng cao chất lượng thiết bị, công trình sau sửa chữa, nhằm ngăn ngừa sự cố, đảm bảo vận hành tin cậy, hiệu quả.

Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị NMTĐ

Cùng với sản xuất, công tác đảm bảo ATVSLĐ luôn được công ty chú trọng, do đặc thù công việc của các nhà máy điện, vận hành, sửa chữa các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, thường xuyên phải tiếp xúc với yếu tố nguy hiểm, độc hại như: điện cao thế, nhiệt độ, áp suất cao, làm việc trên cao… Vì vậy, Công ty thường xuyên tổ chức tuyên truyền, tập huấn, huấn luyện, nhắc nhở cán bộ, công nhân viên, người lao động nâng cao ý thức tự giác trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATVSLĐ, nhất là trong cao điểm Tháng công nhân năm 2021 và cũng là tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động. Công đoàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công đoàn Tổng Công ty cũng đã có những phần quà thăm hỏi động viên CBCNV nhân dịp Tháng Công nhân năm 2021, kịp thời động viên người lao động an tâm thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo sản xuất điện an toàn, hiệu quả.

Nhờ đảm bảo sản lượng điện sản xuất, 6 tháng đầu năm 2021, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đã đóng góp lớn vào Ngân sách nhà nước với tổng số tiền hơn 151 tỉ đồng. Trong đó, đóng góp vào ngân sách tỉnh Đắk Lắk là 83,1 tỉ đồng, tỉnh Đắk Nông là 39 tỉ đồng và 29 tỉ đồng vào ngân sách trung ương.

Trong công tác an sinh xã hội, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đã trao tặng 50 triệu đồng ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của UBMTTQVN tỉnh Đắk Lắk để có kinh phí mua vắc xin phòng dịch Covid-19 và ủng hộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk 50 triệu đồng nhằm giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh. Sự đóng góp của tập thể CBCNV Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đã được chính quyền địa phương ghi nhận và đánh giá cao.