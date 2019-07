Thủy điện vận hành ở mực nước chết

Trong các tháng đầu năm 2019, tình hình thủy văn khu vực Tây nguyên và lưu vực các nhà máy thủy điện của Công ty Thủy điện Buôn Kuốp quản lý nói riêng không được thuận lợi. Lưu lượng nước về hồ chứa luôn duy trì ở mức thấp, thấp hơn so với lưu lượng về trung bình nhiều năm.

Điển hình như các tháng 5, 6 vừa qua, tại hồ Buôn Tua Srah - hồ đầu nguồn điều tiết nước cho cả dòng sông Srêpốk, lưu lượng nước về trung bình chỉ vào khoảng 32,2 - 46,8 m3/giây, bằng 65 - 75 % lưu lượng trung bình nhiều năm. Do đó, mực nước hồ Buôn Tua Srah đã suy giảm nhanh về mực nước chết (465,0m) vào ngày 9.5 và từ đó đến nay chỉ dao động xấp xỉ độ cao mực nước chết.

Cửa xả Nhà máy Thủy điện Buôn Tua Srah cạn khô nước vào tháng 5 và 6 GENCO 3

Trước tình hình nhu cầu phụ tải điện tăng cao và yêu cầu cấp thiết phải đảm bảo cấp nước hạ du đáp ứng cho sinh hoạt và trồng trọt của người dân các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đã triển khai nhiều phương án khai thác nguồn nước hợp lý. Cùng với sự chỉ đạo, hỗ trợ từ Tổng Công ty Phát điện 3 (GENCO 3), Công ty đã thử nghiêm vận hành các tổ máy ở mực nước thấp hơn mực nước chết để đáp ứng công suất huy động của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện, đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia và đảm bảo cấp đủ lưu lượng nước cho hạ du.

Tính đến ngày 23.7, tổng sản lượng điện sản xuất của Công ty Thủy điện Buôn Kuốp là 808 triệu kWh, chỉ đạt 35% so với kế hoạch năm 2019. Tuy nhiên, việc duy trì điều kiện vận hành ở mực nước chết như hiện nay luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, rủi ro có thể làm ảnh hưởng đến thiết bị trong các nhà máy. Do đó, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đã yêu cầu lực lượng vận hành, sửa chữa vừa đảm bảo các tổ máy luôn sẵn sàng đáp ứng theo huy động của Điều độ hệ thống điện, vừa thường xuyên kiểm tra an toàn hồ, đập, tính toán, dự đoán lưu lượng nước về và điều tiết để khai thác theo phương án tối ưu nhất có thể. Đồng thời, Công ty đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông lập kế hoạch điều tiết các hồ chứa phù hợp với từng vụ mùa nhằm đáp ứng như cầu sử dụng nước của địa phương.

Theo nhận định của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, từ tháng 8 đến tháng 12, hiện tượng ElNino sẽ duy trì trạng thái, lưu lượng dòng chảy trên phần lớn các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên phổ biến ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ từ 10 - 45%. Do đó, tình hình khô hạn sẽ còn tiếp diễn, lượng mưa, lưu lượng nước về các hồ vẫn thấp trong các tháng 8, 9. Hơn nữa, vào các tháng cuối năm phải thực hiện nhiệm vụ tích nước để phục vụ điều tiết tưới tiêu nông nghiệp cho mùa khô năm 2020 nên việc vận hành các nhà máy của Công ty Thủy điện Buôn Kuốp cũng còn gặp rất nhiều khó khăn.