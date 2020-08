Tiềm năng phát triển từ quy hoạch đô thị 2 mũi nhọn tại TP.Thuận An

Thành phố trẻ dẫn dắt kinh tế toàn tỉnh

Là nơi tập trung nhiều khu công nghiệp lớn của tỉnh Bình Dương cũng như cả nước, những năm qua, Thuận An đã có những bước phát triển nhanh về kinh tế - xã hội, tầm nhìn trở thành trung tâm thương mại tài chính, dịch vụ cao cấp trong bán kính 30km của vùng TP.HCM.

Trước khi chính thức lên thành phố vào tháng 2.2020, Thuận An đã là nơi tọa lạc của 3 khu công nghiệp lớn (VSIP, Việt Hương và Đồng An) và 2 cụm công nghiệp (An Phú, An Thạnh) thu hút 2.368 doanh nghiệp trong và ngoài nước. Cùng với đó là 5 siêu thị, 7 trung tâm thương mại (trong đó có 3 trung tâm thương mại quy mô lớn là AEON, Minh Sáng Plaza và Lotte Mart). Với nền tảng đã được thiết lập vững chắc về kinh tế - thương mại - dịch vụ, trong năm 2019, giá trị sản xuất công nghiệp tại Thuận An cán mốc 226.140 tỉ đồng, tăng 8% so với năm 2018. Tổng thu ngân sách Nhà nước thực hiện hơn 4.039 tỉ đồng, đạt 101,81% dự toán tỉnh giao, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2018(1) .

Thuận An - nơi tập trung nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp lớn

Song song với những chỉ số kinh tế ấn tượng, sự đầu tư vào hạ tầng, cơ sở y tế, thể dục thể thao cũng là một điểm nhấn đáng kể của Thuận An với 55 trường công lập, trong đó có 37 trường đạt chuẩn quốc gia; 3 bệnh viện lớn được đầu tư xã hội hóa là Hạnh Phúc, Becamex và Columbia, đáp ứng nhu cầu giáo dục và y tế của cư dân thành phố.

Đặc biệt, trong thời gian qua, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị được chú trọng đầu tư, nâng cấp mở rộng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển chung của đô thị, tạo sự kết nối giao thông vùng, liên vùng, liên khu vực. Đáng kể nhất là các dự án hạ tầng giao thông: xây cầu vượt nút giao ngã 6 vòng xoay An Phú giữa Thuận An và Dĩ An; đề án cải tạo, mở rộng QL 13 lên 6 làn xe nối Bình Dương - TP.HCM, xây cầu vượt tại giao lộ QL 13 - cầu Ông Bố thuộc TP.Thuận An. Dự kiến đến năm 2022 sẽ đi vào hoạt động, giúp rút ngắn khoảng cách di chuyển từ Thuận An đến TP.HCM.

Phát triển kinh tế song hành cùng không gian sống đẳng cấp

Theo các chuyên gia, để dọn đường cho sự bứt phá đầy nội lực của Thuận An chỉ trong vài năm tới, cần đảm bảo chiến lược quy hoạch đô thị 2 mũi nhọn: Một mặt tập trung phát triển thế mạnh kinh tế, thương mại có sẵn; một mặt kiến tạo các khu đô thị kiểu mẫu có hệ sinh thái xanh, để tạo được thế cân bằng và bền vững trong việc vươn tầm khu vực, đồng thời đáp ứng nhu cầu sinh sống, làm việc và học tập của lượng lớn người lao động đến đây định cư. Những yếu tố này đã góp phần thúc đẩy, giúp thị trường bất động sản tại TP.Thuận An có nhiều cơ hội khởi sắc.

Hội tụ nhiều nền tảng và thế mạnh về kinh tế, thương mại, Thuận An đang là điểm đến hấp dẫn đối với chuyên gia, lao động trí thức cao trong và ngoài nước. Tiềm năng là vậy, tuy nhiên, nguồn cung bất động sản tại thành phố hiện không đồng đều giữa các phân khúc, chủ yếu tập trung ở căn hộ trung cấp, thiếu vắng các khu đô thị kiểu mẫu, phát triển đồng bộ. Giới quan sát nhận định, nếu như ở mặt trận kinh tế - công nghiệp, Thuận An đã tạo được vị thế chắc chắn thì ở mảng phát triển không gian sống, thành phố trẻ này đang mặc một chiếc áo chật chội so với tiềm năng và cơ hội bứt phá. Chính vì vậy, chiến lược quy hoạch đô thị 2 mũi nhọn là một nước cờ đúng đắn và cần thiết, với sự tham gia của đồng thời nhiều doanh nghiệp lớn và các chủ đầu tư uy tín.

Theo đó, thành phố cũng đã bàn giao đất và cấp phép xây dựng cho nhiều dự án triển khai trong năm 2020, nhằm đáp ứng nhu cầu sinh sống của các chuyên gia, kỹ sư, lực lượng lao động trí thức, gia đình trẻ tìm kiếm nơi an cư lạc nghiệp cũng như các nhà đầu tư khi nguồn cung tại TP.HCM ngày càng thu hẹp.

Không gian khu đô thị kiểu mẫu sinh thái và khép kín tại Thuận An

Theo giới phân tích, những dự án được quy hoạch theo hình thức khu phức hợp thương mại - dịch vụ - văn phòng và căn hộ cao cấp quy mô lớn, vị trí ngay trên mặt tiền đường huyết mạch của Thuận An kèm hệ tiện ích đa dạng, hiện đại sẽ tạo được sức hút lớn trên thị trường. Những khu đô thị hiện đại, khép kín này hứa hẹn mang đến cho cộng đồng cư dân tinh hoa của thành phố thông minh Bình Dương nói chung, Thuận An nói riêng một cuộc sống an cư lý tưởng và đủ đầy.

