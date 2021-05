Tiền gửi trên tài khoản thanh toán cá nhân tăng hơn 55%

Tính đến ngày 31.3, số lượng tài khoản thanh toán khách hàng cá nhân tại các ngân hàng ghi nhận 104,189 triệu tài khoản, tăng 13,349 triệu tài khoản so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, số dư tài khoản thanh toán cá nhân đạt 741.378 tỉ đồng, tăng gần 75.000 tỉ tương đương với 11,2% so với cuối năm ngoái và tăng mạnh 264.855 tỉ đồng so với cùng kỳ năm ngoái, tương ứng tăng 55,5%.