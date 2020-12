Budweiser và Mega1 trao 6 lượng vàng đầu tiên cho khách hàng trúng giải ‘Vua lộc vàng’

Bên cạnh đó, danh tính của 3 “Vua lộc vàng” tuần này cũng chính thức được hé lộ.

Săn thùng ngay - Vàng trao tay

Sau 2 tuần phát động, chương trình “Khởi sắc lộc vàng” đã chính thức trao thưởng 6 lượng vàng đầu tiên cho các “Vua lộc vàng” tuần 1. Đây là phần thưởng lớn nhất với giá trị mỗi giải là 2 lượng vàng.

Bất ngờ và vui mừng là cảm xúc chung của những người chơi may mắn trúng giải thưởng lớn khi tham gia chương trình khuyến mãi hợp tác giữa Budweiser và Mega1. “Tình cờ biết đến chương trình thông qua một người bạn. Tôi cũng thử vận may của mình khi mua 1 thùng bia Budweiser về tham gia. Ai ngờ may mắn trúng luôn 2 lượng vàng. Tôi thật sự bất ngờ vì không nghĩ chương trình lại dễ chơi dễ trúng đến vậy. Sắp tới chắc chắn tôi sẽ mua thêm thật nhiều thùng về săn thưởng, tiện thể để dành bia đãi khách dịp tết này luôn”, anh Nguyễn Hữu Phước (Long An) - chủ nhân giải thưởng “Vua lộc vàng” tuần đầu tiên chia sẻ.

Anh Nguyễn Hữu Phước (Long An) và anh Nguyễn Duy Ngọc (TP.HCM) là những “Vua lộc vàng” đầu tiên nhận được giải thưởng từ chương trình

Theo chia sẻ của đại diện Mega1, vì lý do cá nhân mà chị Hoàng Hoa (Bình Thuận) - một trong 3 khách hàng trúng giải thưởng tuần đã vắng mặt trong buổi trao giải. Chương trình sẽ sắp xếp và tiến hành trao giải thưởng 2 lượng vàng cho chị trong thời gian sớm nhất.

Thay mặt ban tổ chức, đại diện Budweiser chia sẻ: “Khởi sắc lộc vàng” như một lời tri ân đến quý khách hàng đã luôn yêu mến và tin dùng sản phẩm Budwesier trong suốt thời gian qua. Với sự hợp tác lần đầu tiên cùng ứng dụng “săn khuyến mãi” Mega1, chúng tôi hy vọng chương trình sẽ lan tỏa rộng khắp để khách hàng ở mọi miền đất nước đều có cơ hội nhận được “lộc vàng” để chào đón năm mới đang cận kề”.

Tiếp tục tìm ra 3 “Vua lộc vàng” tuần 2

Chương trình “Khởi sắc lộc vàng” đã và đang tạo được sức hút mạnh mẽ. Theo ghi nhận từ Mega1, số mã dự thưởng tham gia trên ứng dụng Mega1 đã tăng đột biến so với tuần đầu tiên. Điều này cho thấy, giải thưởng “Vua lộc vàng” ngày càng có sự cạnh tranh “khốc liệt” hơn.

Cũng trong buổi livestream vừa qua, MC Thanh Thanh Huyền cũng chính thức tìm ra 3 chủ nhân may mắn nhất của giải thưởng 6 lượng vàng tuần 2. Cụ thể, giải “độc đắc” của chương trình đã thuộc anh Lê Thanh Sơn (TP. HCM) với mã số dự thưởng trên Mega1 là HG7Z9, chị Phạm thị Kim Cúc (TP. HCM) với mã số dự thưởng là NZVK9 và anh Phan Văn Quang Đạt (Thừa Thiên Huế) với mã số dự thưởng là PPDF35.

MC Thanh Thanh Huyền chính thức tìm ra 3 chủ nhân “Vua lộc vàng” tuần 2

Có mặt trong sự kiện quay thưởng, ông Nguyễn Viết Lĩnh, CEO Mega1 cho biết: “Hiện nay, Mega1 đã và đang hợp tác với nhiều nhãn hàng lớn trong nước và quốc tế như Tân Hiệp Phát, Oishi và bây giờ là hãng bia Budweiser. Đây là động lực để Mega1 ngày càng hoàn thiện và đồng hành hiệu quả cùng các nhãn hàng, giúp họ chăm sóc tốt hơn các khách hàng của mình thông qua nhiều chương trình khuyến mãi thiết thực. Đặc biệt, để thực hiện mục tiêu đóng góp 1 tỷ đô trong hệ sinh thái của tập đoàn là Giga1, Mega1 tiếp tục hợp tác với rất nhiều thương hiệu lớn sẽ được bật mí trong thời gian tới. Hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của người tiêu dùng”.

Như vậy sau 2 tuần, chương trình “Khởi sắc lộc vàng” đã tìm ra những chủ nhân may mắn sở hữu 12 lượng vàng từ chương trình. Ngoài ra, chương trình cũng trao hàng ngàn thẻ cào điện thoại đến các khách hàng trúng giải ngày.

“Khởi sắc lộc vàng” vẫn đang diễn ra sôi động đến hết ngày 28.2.2021. Chương trình vẫn còn 36 lượng vàng cùng nhiều phần quà có giá trị hấp dẫn. Ngay từ bây giờ, người tiêu dùng có thể đặt mua trực tuyến thùng sản phẩm Budweiser x Mega1 Phiên bản giới hạn ngay tại: https://mall.mega1.vn . Sau đó, lấy mã dự thưởng đính kèm nhập lên ứng dụng “săn khuyến mãi” Mega1 để quay thưởng.