Đàm Vĩnh Hưng gợi ý chọn quà Tết sang xịn nhưng giá phải chăng

Quà Tết sang xịn, tỏ tấm lòng người trao

Biếu quà Tết là nét đẹp văn hóa của người Việt mỗi độ Xuân về. Từng có thời điểm, người ta cho rằng giỏ quà biếu phải có rượu Tây, bánh Tây mới là quý. Nhưng vài năm trở lại đây, suy nghĩ của nhiều người đã thay đổi: Tết cổ truyền là mộc mạc bình dị, là giá trị truyền thống lên ngôi.

Thấu hiểu tâm tư người tiêu dùng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và thương hiệu Love of Vietnam hợp tác sản xuất hộp quà biếu Tết với 2 phiên bản:

● Phiên bản Đặc biệt - 599.000đ bao gồm 6 loại mứt, hạt, khô và trà: Khô gà lá chanh/ Mứt dừa non/ Thơm sấy dẻo/ Vỏ bưởi chanh dây sấy dẻo/ Gừng nướng mật ong/Trà lài.

● Phiên bản Cao cấp - 999.000đ bao gồm 10 loại mứt, hạt, khô và trà: Khô gà lá chanh/ Mứt dừa non/ Thơm sấy dẻo/ Vỏ bưởi chanh dây sấy dẻo/ Gừng nướng mật ong/ Hạt điều rang muối/ Nho khô/ Đậu phộng rang tỏi ớt/ Chà bông cá ngừ/ Trà lài.

Chất sang, quý của hộp quà này, trước hết thể hiện ở nguyên liệu. Mr. Đàm và thương hiệu Love of Vietnam đã ứng dụng quy trình tuyển chọn nghiêm ngặt, đảm bảo 100% nguyên liệu sản xuất hộp quà Tết đều có nguồn gốc nông sản sạch, đến từ các trang trại uy tín trên khắp cả nước. Chất lượng nguyên liệu có thể kiểm chứng bằng mắt thường: Hạt điều rang đều tăm tắp, tròn mẩy thích mắt; Khoanh mứt dứa vàng ruộm bóng bẩy; Mứt dừa non thơm dẻo dậy mùi bùi béo… Đều các các thức quà quen thuộc trong Tết Việt nên thấy quà như thấy Tết gõ cửa nhà.

Việt Nam vốn nổi tiếng là đất nước xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp thuộc top đầu Thế giới. Chọn các sản phẩm với nguyên liệu thuần Việt còn là hành động tôn vinh giá trị Việt, chất lượng Việt.

Ứng dụng công nghệ chế biến hiện đại giúp Love of Vietnam giữ tối đa lượng dinh dưỡng, điểm đặc trưng của từng sản phẩm. Mặt khác, thay vì cách chế biến truyền thống, nhà sản xuất còn có sự kết hợp nguyên liệu vô cùng tinh tế tạo nên những hương vị lạ mà quen, hấp dẫn người tiêu dùng. Phải kể đến các món như Vỏ bưởi chanh dây sấy dẻo, Gừng nướng mật ong, Đậu phộng rang tỏi ớt… Dự báo sẽ là các món ăn chơi không thể thiếu trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới.

Hộp đựng được thiết kế tinh tế, thanh tao, lấy sắc đỏ, vàng làm chủ đạo cùng chi tiết mai vàng, đào thắm tô điểm trên thân hộp như gói ghém không khí ngày Xuân, mang Xuân về với mọi nhà. Ngoài ra, hộp quà màu xanh ngọc chỉ sản xuất riêng cho phiên bản Đặc biệt. Trong phong thủy, gam màu này đại diện cho sự quyền quý thanh tao, đem tới may mắn, thịnh vượng và bình an.

Hai phiên bản đều được thiết kế cứng cáp, chốt mở linh hoạt, có thể tái sử dụng vô cùng tiện lợi.

Giá trị hộp quà gói ghém ý nghĩa phong thủy đại cát đại lợi

Sang, xịn là thế nhưng giá thành của hai phiên bản hộp quà Tết của Love of Vietnam lại rất phải chăng: Phiên bản Đặc biệt - 599.000đ, phiên bản Cao cấp - 999.000đ. Mức giá phù hợp với quý khách hàng có thu nhập tầm trung, đa dạng lựa chọn để làm quà biếu Tết cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp.

Đặc biệt, trong quan niệm của người Á Đông nói chung và người Việt nói riêng, số 99 hay còn gọi là trường cửu phát, là đại diện cho sự may mắn, phát tài. Do đó, quý khách bỏ tiền mua hộp quà Tết của Love of Vietnam là mua cả may mắn, tài lộc; Tặng hộp quà Tết Love of Vietnam là trao lời chúc đại cát đại lợi cho người nhận.

Tặng kèm với hộp quà Tết là phong bao lì xì phiên bản tài lộc, được thiết kế độc quyền cho khách hàng của Love of Vietnam. Cung chúc quý khách hàng sức khỏe, an khang, rộn ràng đón Xuân về.