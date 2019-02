Đào đông đỏ: Cẩn trọng khi mua đào Trung Quốc nhưng giá Hà Lan

Nhưng phía sau là nhiều nguồn hoa không rõ xuất xứ được nhập vào Việt Nam để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Vài năm gần đây, những cành đào đông đỏ được nhiều người lựa chọn để tô điểm, trang trí nhà cửa vào dịp tết đến xuân về. Mặc dù giá cả không hề dễ chịu nhưng những bình hoa mang ý nghĩa tài lộc, đem lại may mắn cho gia chủ nên ngày càng được nhiều người “săn đón”.

Nếu như trước đây, chỉ có người nhà giàu mới dám mạnh dạn chịu chi một khoản tiền lớn để mua đào đông đỏ thật về trưng tết thì giờ đây, số người lựa chọn các loại hoa ngoại nhập này ngày một nhiều vì “đắt xắt ra miếng”, bởi: hoa đẹp và trưng được lâu.

Nhiều người trầm trồ thích thú với các chậu đào đông đỏ được bán tại cửa hàng Hoa 38 độ Chị Ngọc Lam, quản lý cửa hàng hoa ngoại nhập trên đường Nguyễn Công Trứ, Q.1, TP.HCM cho biết: "Cửa hàng đã nhập loại hoa này từ vài năm trước do nhu cầu của khách hàng. Năm nay, cửa hàng nhập sớm với số lượng nhiều hơn đáp ứng thị trường. Giống hoa đào đông đỏ chủ yếu nhập ở Hà Lan. Giá mỗi cành từ 200.000 - 350.000 đồng/cành, tùy thuộc vào số lượng trái".

Chị Thúy Hằng, nhân viên văn phòng ở Q.3, TP.HCM chia sẻ với chúng tôi lý do chọn đào đông đỏ Hà Lan: “Dịp tết năm ngoái có đi chơi nhà bạn bè có thấy trưng bình hoa rất ấn tượng, trang trọng trong phòng khách nhưng không biết hoa gì. Hỏi ra mới biết đào đông đỏ nên năm nay quyết định đi sắm một bình về trưng, thay đổi không khí tết. Hơn nữa, bản thân mình cũng khá hợp màu đỏ nên hi vọng bình hoa sẽ đem lại may mắn”.

Tuy nhiên, nắm bắt tâm lý người tiêu dùng, một số cửa hàng hoa tại TP.HCM sẵn sàng nhập hoa đào đông đỏ Trung Quốc nhưng lại bán giá… Hà Lan, gây hoang mang cho người tiêu dùng; ảnh hưởng đến “danh tiếng” của đào đông đỏ Hà Lan thật.

Sắc đỏ rực rỡ của bình hoa đào đông đỏ. Bình hoa này có giá lên tới vài chục triệu đồng Để phân biệt giữa đào Trung Quốc và đào Hà Lan, đại diện cửa hàng Hoa 38 Độ - hệ thống nhập - bán hoa ngoại nhập uy tín tại TP.HCM cho biết. "Để phân biệt, khách hàng nên dựa chọn vào 4 tiêu chí: kích thước, độ bền, số lượng trái và độ chia nhánh.

Về kích thước: Trái đào đông đỏ của Hà Lan to hơn kích thước trái đào đông Trung Quốc 50%.

Về độ bền: đào đông Hà Lan có độ bền từ đến 1 tháng nếu chăm sóc đúng cách.

Về độ bóng: Đào đông Trung Quốc khi mang về đến nhà trái trên cành bắt đầu rụng và teo tóp lại. Trái đào đông Hà Lan có độ bóng, căng tròn, không bị héo, teo. Nhìn từ xa, tập hợp độ bóng các trái mang lại một sắc đỏ rực rỡ.

Về số lượng trái: Đào đông Hà Lan có thể đạt lên đến hơn 300 trái (tùy theo size cành, cành càng dài càng nhiều trái). Đào đông Trung Quốc có số trái tối đa chỉ bằng 1/3.

Về độ chia nhánh: các nhánh của đào đông Hà Lan chia đều trên cành, các nhánh được chia đều các hướng đều như nhau, giúp thợ cắm hoa thiết kế các bình hoa đẹp, đầy đặn và tròn trịa cho ngày tết. Các nhánh đào đông Trung Quốc đâm chọt các hướng khác nhau, không đều, khó thiết kế đẹp được”.

Để mua được hoa đào đông đỏ Hà Lan thật, khách hàng hãy thật tỉnh táo và lựa chọn các cửa hàng hoa ngoại ngập uy tín để đặt hoa. Mong rằng, bình hoa đào đông đỏ sẽ đem lại may mắn tài lộc cho gia chủ.

