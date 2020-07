FE CREDIT tung chương trình khuyến mãi với giải thưởng 60 xe Honda Air Blade

Theo đó, chủ thẻ FE CREDIT khi chi tiêu qua thẻ từ 2.500.000 đồng, sẽ nhận được 1 suất rút thăm trúng thưởng 1 trong 60 xe giải thưởng của chương trình.

Xài thẻ, trúng xe, vui hè bất tận

Bắt nguồn từ sứ mệnh nâng tầm tương lai hàng triệu người dân Việt Nam, FE CREDIT hy vọng chương trình “Mua Sắm Chào Hè, Rinh Xe Cực Bốc” sẽ mang lại cho khách hàng một mùa hè thoải mái sau những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Đây là chương trình khuyến mãi lớn hè 2020 của FE CREDIT với giá trị giải thưởng lên đến 60 xe Honda Air Blade.

Chỉ cần chi tiêu mua sắm qua thẻ FE CREDIT, với mỗi 2.500.000 đồng chi tiêu, khách hàng sẽ nhận thêm 1 cơ hội rút thăm may mắn. Ngoài ra, để mỗi chi tiêu hàng ngày của khách hàng đều là ưu đãi, FE CREDIT quy tặng điểm thưởng lên đến 10X ƠI PLUS. Với cách quy đổi đơn giản và không cần tính toán, mỗi ƠI PLUS sẽ tương đương 1 VNĐ.

Chủ thẻ có thể tải ngay Ứng Dụng FE Credit Mobile để liên tục cập nhật số lượng cơ hội may mắn của mình bằng cách theo dõi chi tiêu và điểm thưởng qua các tính năng mới nhất trên ứng dụng.

FE CREDIT sẽ tổ chức quay số tại TP.HCM để tìm ra 60 khách hàng may mắn trúng thưởng (gồm 30 khách hàng mỗi tháng). Kết quả sẽ được công bố trên trang web chính thức của FE CREDIT và người trúng thưởng sẽ được thông báo trực tiếp để nhận quà.

Cùng FE CREDIT nâng tầm cuộc sống

Đồng hành cùng khách hàng nâng tầm cuộc sống, FE CREDIT liên tục cung cấp các sản phẩm vay “đã nhanh còn dễ” và các chương trình khuyến mãi để đáp ứng ngay nhu cầu chi tiêu của khách hàng một cách tốt nhất.

Với mạng lưới phân phối lên đến gần 13.000 điểm bán hàng trải dài khắp 63 tỉnh thành trên cả nước, đội ngũ nhân viên tận tâm cùng hệ thống thanh toán linh hoạt, FE CREDIT mang đến cho khách hàng các giải pháp tài chính tiêu dùng thiết thực và hiệu quả. Khách hàng khi chọn vay tiêu dùng với FE CREDIT sẽ được tư vấn về thủ tục vay vốn, hồ sơ cùng các thông tin liên quan đến sản phẩm một cách rõ ràng và minh bạch.

Nắm bắt được nhu cầu của khách hàng, FE CREDIT là công ty Tài chính Tiêu dùng đầu tiên phát hành sản phẩm Thẻ tín dụng dành cho phân khúc khách hàng thấp tại Việt Nam. Chỉ cần có thu nhập từ 3 triệu đồng, khách hàng có thể sở hữu Thẻ tín dụng FE CREDIT kết hợp với Master Card với hạn mức tín dụng lên đến 60 triệu đồng. Thẻ có nhiều tiện ích linh hoạt như: phí rút tiền mặt ưu đãi, miễn phí lãi suất lên đến 55 ngày cho giao dịch mua hàng trên thẻ.

Trải nghiệm sản phẩm Thẻ Tín Dụng của FE CREDIT giúp cuộc sống tiện lợi và dễ dàng hơn