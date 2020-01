Home Credit trao tặng iPhone 11, vàng và hàng ngàn giải thưởng giá trị tới khách hàng

“Vàng ở trong tay, Mở app lấy ngay” là một trong những chương trình khuyến mại dịp cuối năm 2019 của Home Credit dành cho tất cả các khách hàng hiện hữu. Chương trình được triển khai từ ngày 9.12.2019 tới hết ngày 5.1.2020 với quỹ giải thưởng giá trị gồm 20 chỉ vàng SCJ, 4 điện thoại iPhone 11 cùng hàng ngàn mã quà tặng Got it hấp dẫn.

Để có cơ hội trúng giải, trong khoảng thời gian diễn ra chương trình, khách hàng chỉ cần đăng nhập ứng dụng Home Credit trên điện thoại mỗi ngày và nhận những mã số may mắn. Trong gần 1 tháng triển khai, chương trình khuyến mại “Vàng ở trong tay, Mở app lấy ngay” đã thu hút sự tham gia của đông đảo khách hàng. Từ hơn 500.000 mã may mắn, Home Credit đã tìm ra những khách hàng may mắn nhất trúng giải, danh sách chi tiết khách hàng trúng iPhone và vàng xem tại đây. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể kiểm tra danh sách trúng thưởng mã quà tặng Got it trên website.

Ông Dmitry Mosolov - CEO Home Credit Việt Nam chia sẻ: “Ứng dụng Home Credit trên điện thoại được phát triển với mục tiêu số hóa dịch vụ, đem tới những trải nghiệm dịch vụ tài chính tức thời cho khách hàng. Chương trình khuyến mại “Vàng ở trong tay, Mở app lấy ngay” được triển khai nhằm khuyến khích người dùng làm quen với những tính năng mới cập nhật để tối ưu trải nghiệm khi sử dụng dịch vụ. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng hy vọng mang lại những giá trị cộng thêm đặc biệt dịp đầu năm mới 2020 cho khách hàng”.