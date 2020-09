Hyundai Kona có gì hấp dẫn?

Đầu tiên phải nói tới thiết kế đến từ tương lai. Mặt trước với lưới tản nhiệt dạng thác nước cầu kỳ Cascading Grille. Vị trí đèn LED ban ngày được đặt lên trên, cụm đèn chiếu sáng Bi-LED bao gồm 2 chế độ pha-cos được đặt xuống dưới. Phía sau xe, đèn hậu xe dạng LED 3D đẹp mắt vuốt dài thanh thoát như hình cặp mắt liền mạch.

Tiện nghi là ấn tượng khi ngồi vào cabin Kona. Vô lăng bọc da kết hợp cùng nhiều tính năng hiện đại, nút khởi động động cơ Start/Stop cho cả 3 phiên bản. Bên cạnh đó là hàng loạt tiện nghi như ghế lái chỉnh điện, cửa sổ trời, điều hòa tự động, đèn tự động, gạt mưa tự động, tự động khóa cửa, sạc không dây, gương chiếu hậu chống chói tự động,… Những công nghệ hiếm khi thấy ở một mẫu xe hạng B.

Kona là chiếc xe mạnh hàng đầu phân khúc hiện tại ở Việt Nam với phiên bản Turbo, động cơ Gamma 1.6T-GDI cho công suất tới 177 mã lực và hộp số ly hợp kép 7 cấp DCT.

Các hệ thống an toàn trên Kona cũng được đánh giá vượt trội trong phân khúc: cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, chống trượt thân xe,... ngoài ra Kona còn có chức năng cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện lùi cắt ngang... nâng cao tính an toàn chủ động, đảm bảo an toàn tối đa cho tất cả các vị trí ngồi.