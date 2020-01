Những món quà may mắn đầu năm Prima Art dành tặng quý khách hàng

Vì thế những món quà tặng ngày tết luôn được lựa chọn một cách kỹ lưỡng làm sao để món quà thể hiện được thành ý của mình.

Người ta thường nói: “Phú quý sinh lễ nghĩa”, tặng quà không tự dưng mà có. Nhưng người Việt Nam vốn trọng lễ nghĩa, cho nên những món quà đầu xuân thật sự vô cùng quan trọng. Vì nó thể hiện tình cảm thiêng liêng của người tặng dành cho những người thân yêu.

Prima Art mang đến bao lì xì Chuột vàng với hình ảnh linh vật của năm được chế tác tinh xảo từ vàng 24K

Việc tặng quà giờ đây được lựa chọn theo tiêu chí phù hợp với từng người nhận. Việc lựa chọn quà tặng ngày càng được lựa chọn cầu kỳ hơn. Không chỉ dừng lại ở những món quà tặng đầu xuân như cành mai, cành đào, câu đối đỏ, giờ đây, người ta còn tặng nhau những món quà độc đáo như: một bức tranh phong thủy, một bức tượng vàng hay một món lưu niệm tinh xảo…

Bộ sưu tập “Sắc màu hạnh phúc” lấy cảm hứng từ hoa cỏ thiên nhiên bốn mùa hội tụ. Bức tranh với phong cảnh thiên nhiên, cỏ cây, hoa lá sẽ giúp chiêu tài lộc, phú quý trong năm mới

Quà tặng mang ý nghĩa may mắn dành cho đối tác, quà tặng mang ý nghĩa may mắn ngoại giao, không chỉ thể hiện thành ý, tình cảm, sự quan tâm của bạn mà còn đem lại sự gắn bó bền vững cho hai bên.

Bức tranh “Mã đáo thành công” của Prima Art có ý nghĩa phong thủy tốt lành, thường được lựa chọn để làm quà tặng trang trí tại phòng khách lớn, không gian văn phòng làm việc với mong muốn may mắn, rước tài lộc vào nhà

Từ xa xưa, những món quà tặng mang ý nghĩa may mắn đều là những thứ mới mẻ, là lộc, là điềm may nên việc tặng quà tặng mang ý nghĩa may mắn vào đầu năm là rất ý nghĩa với cả người tặng và người nhận quà. Hãy lựa chọn một món quà tặng thực sự ý nghĩa và phù hợp với người nhận để nó phát huy tác dụng may mắn, tài lộc và thắt chặt thêm mối quan hệ bền chặt của cả hai bên. Chúc bạn tìm cho mình được những món quà tết độc đáo và ý nghĩa.

